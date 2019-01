"El país necesita que no se huya ante situaciones adversas”. Hugo Martínez

El candidato a la presidencia por el FMLN, Hugo Martínez, mantiene en pie la esperanza de poder ganar la elección en primera vuelta con una remontada que según ha mencionado es previsible por el apoyo recibido en el trabajo territorial. A esto le incluye además que el candidato de GANA, Nayib Bukele, se ha visto afectado en las últimas semanas por sus desaciertos con no asistir a debates, el frustrado llamado a los "defensores del voto" y el plan de gobierno plagiado.

Usted ha mencionado en muchas ocasiones que la fórmula del FMLN va en ascenso. ¿Bajo qué criterios?

Número uno, que tenemos nuestras propias encuestas. Número dos, que el contacto territorial nos da una señal superdiferente a lo que plantearon esas últimas encuestas. Número tres, que las encuestas, que las respeto como medidas de investigación, pero que todas tienen fallos graves como predictoras de certidumbre. Por ejemplo todas las encuestas hicieron la predicción que no iba a ocurrir el Brexit y ocurrió, todas las encuestas predijeron que iba a ganar el "Sí" en Colombia y ganó el "No", decían en 2014 que el profesor Sánchez Cerén iba en tercer lugar y ganó la elección. Nosotros además del contacto directo, nuestras propias encuestas tenemos investigaciones de redes, del big data que nos da otra proyección y hay un cuarto elemento que tiene que ver las últimas encuestas fueron corridas antes del desastroso desempeño que tuvo en los últimos días el candidato del partido GANA. Por ejemplo, estas encuestas fueron antes del fracaso del enlistamiento que él organizó que se puede llamar el enlistamiento de los canopis vacíos, antes del fracaso del Facebook Live que no fue más que un enlatado y antes del fracaso del plagio de su plan de gobierno. Todos esos factores evidentemente que van a influir para los resultados electorales.

Y para la fórmula Martínez-Sosa, ¿cuál es la proyección de hasta dónde pueden llegar?

Nosotros como todos los candidatos me imagino aspiramos a ganar en la primera vuelta. Sabemos que nuestra legislación requiere el 50 % más un voto de la votación y cuando hay tres candidatos fuertes pues eso se hace difícil en una primera vuelta, pero nosotros estamos echando el sprint final, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance en el marco de la ley para conseguir un triunfo en primera vuelta o garantizar pasar en primera posición a la segunda vuelta.

Mencionaba al candidato de GANA, Nayib Bukele. ¿Qué le significó que no le aceptó el reto a debatir?

Para mí eso lo que significa es una falta de respeto a la población porque la población pedía un debate con la participación de todos los candidatos porque la gente quiere oír lo que proponemos, cómo lo vamos a hacer y con qué lo vamos a hacer y la gente considera que si alguien no le quiere hablar es una falta de respeto. En términos del candidato, uno puede tener muchas hipótesis pues pudimos ver fotografías con los teleprónter que él tenía en la presentación de su autodenominado plan de gobierno y los comentarios de amigos que estuvieron ahí es que le costó tanto hacer la presentación leída que duró cuatro horas la actividad. Eso lo que refleja es una persona con inseguridades, una persona con falta de determinación y lo que necesitamos al frente del país es todo lo contrario: una persona con seguridad, con determinación, que no le rehúya a las situaciones adversas, porque un jefe de Estado que diga "no voy a ir a esta reunión con este jefe de Estado porque se ha puesto de acuerdo con la Universidad de El Salvador o con quien sea para hacer un complot en mi contra" o poner la excusa del tiempo cuando todos sabemos que en la Asamblea General de Naciones Unidas existe un tiempo límite para hacer la exposición sobre la situación del país y la situación del mundo. Todo esto refleja que esta persona no está preparada para gobernar. Mi lectura es que es un irrespeto a la población y una falta de preparación para gobernar. A mí me gustó mucho lo que dijo un periodista: nadie que aspire a un empleo puede pretender que se lo den sin antes ser sometido a una entrevista. Y en este caso, lo más cercano a una entrevista de trabajo es un debate.

Hablando de situación mundial, en varias ocasiones hemos oído que usted ha dicho que las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador se encuentran en el mejor momento. Sin embargo, hemos oído la posible eliminación del CAFTA, señalamientos directos del presidente Donald Trump a El Salvador, críticas por no hacer lo suficiente para detener las caravanas de migrantes. ¿Cree que las relaciones están en su mejor momento?

Por el contrario a lo que dices, yo no he escuchado críticas de Estados Unidos de que no hemos hecho nuestro trabajo en el tema de migración. De hecho, el vicepresidente Mike Pence reconoció que El Salvador es el único país del Triángulo Norte que redujo en un 60 % las llegadas a la frontera sur de Estados Unidos.

Sin embargo, desde la presidencia de Estados Unidos sí ha habido críticas por no detener caravanas de migrantes.

A los países de donde salieron principalmente las caravanas, que no es El Salvador, y que como sabemos de esas autonombradas caravanas que en el caso de El Salvador, según registros que no pueden ser exhaustivos porque es irregular, de un poco más de 2,000 personas que se fueron ya regresaron más de 1,000, lo que refleja que esa gente se fue engañada por traficantes de personas que les dijeron "lleguen hasta México y de ahí nosotros nos hacemos cargo" y los dejaron embaucados. Eso contrasta con la reducción de la migración, que no solo lo reconoce Estados Unidos, sino también las cifras de deportaciones desde México. ¿Por qué digo que hay una buena relación? Porque El Salvador es el país que más ha cooperado en la región con EUA en la lucha contra el narcotráfico. Solo en 2016 incautamos más de 10,000 kilos de cocaína y esa cooperación continúa con elementos salvadoreños en el Centro Interagencial en Cayo Hueso (Florida). E insisto, la relación con EUA va más allá de la posición o la expresión de un presidente. Estados Unidos es el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, son los Estados. En este largo trabajo que vengo haciendo con EUA incluso antes de ser canciller hay buenas raíces y contactos con todos los estamentos del gobierno.

A su criterio, entonces, ¿no hay de qué preocuparse?

Para mí, no. Toda relación es susceptible de mejora y siempre lo hemos dicho así con mis interlocutores en Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que en este momento preelectoral hay gente que quiere asustar con el petate del muerto y decir que sobre una expresión del presidente Trump, que igual habló sobre NAFTA, que ya se va a cancelar el CAFTA. Y esto no es más que una forma de tratar de incidir en la campaña y los resultados electorales. He hablado con autoridades de EUA a todo nivel y ellos han manifestado que se van a mantener al margen de la campaña y que trabajarán con el que resulte ganador de las elecciones.

En todo esto, ¿qué papel ha desempeñado su experiencia como canciller hoy como aspirante presidencial?

Para mí fue una gran escuela porque aprendí a negociar de tú a tú con los jefes de Estado de muchos países. Por las razones que fueran, los dos presidentes (Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén) delegaron muchas relaciones internacionales. Entonces a mí me correspondía negociar con jefes de Estado, representar al país en cumbres de jefes de Estado y por eso no es casual que tenga muchos amigos, como los presidentes de República Dominicana y de Panamá. Construimos una relación durante esos momentos en los que yo pude representar al país, como cuando se fue construyendo la relación con el exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden, que obedece a esa experiencia. Eso me da la fuerza para dos cosas: uno, para decir que tengo la capacidad de dialogar con todos los sectores, porque no solo dialogaba con presidentes afines al gobierno de El Salvador. La otra cosa es que esto le abre a El Salvador grandes posibilidades en materia de relaciones internacionales. Aunque yo siempre he sostenido que las relaciones son institucionales también cuenta el sello personal. Y eso creo que me ayuda.

Con todo esto, ¿se comprometería a despolitizar la presidencia, buscaría acuerdos nacionales?

Totalmente. Yo fui de los impulsores de la segunda generación de acuerdos que mencionó el presidente Sánchez Cerén en el evento de aniversario de la Firma de los Acuerdos de Paz y que se ha congelado porque hay mucho ruido con esto del proceso electoral, pero es una de las primeras cosas que retomaría con Naciones Unidas. El diálogo hacia una segunda generación de acuerdos y mi experiencia ha sido que con el diálogo se puede construir muchas cosas. Incluso con el diálogo nosotros ayudamos a encontrar una salida a la crisis institucional que estaba atravesando Honduras. Entonces yo tengo esa experiencia y la llevé a su esplendor cuando fui canciller.

En su plan de gobierno hay 28 compromisos, muchos en educación, medioambiente, pero no está tan definido cómo se financiarán...

En algunos están más detallados que otros. Por ejemplo, hemos dicho cuánto esperamos crecer en turismo, que es casi a un 10 %. Pero me refiero a inversión como cuando en educación ha mencionado que la meta es llevarlo al 6 % aunque hay quienes dicen que se debe llevar al 8 %. Eso me lo plantearon en un evento y yo lo que pude contestar es que lo tengo previsto de momento es llevarlo a un 6 %. Pero si hablas de recurso será con las tres principales fuentes: lo que ya se tiene en el presupuesto de la nación, que no es despreciable (casi $6,000 millones); el combate a la evasión y elusión, puesto que se pierden cada año casi $1,800 millones, que es casi un tercio del presupuesto; y tengo un plan que combina esfuerzos institucionales como gobierno y Ministerio de Hacienda con una medida de shock de contratación a través de licitación pública de una empresa especializada que ayude a recaudar ese recurso.

Pero eso le ha sobrellevado críticas...

Lo que pasa es que en una escala de $100 millones se pierden $40 millones, pero yo prefiero pagar $1 millón por licitación para que una empresa recupere los otros $39 millones a perder los $40 millones y yo solo oí una crítica, que es del candidato de GANA, que hizo esto mismo en la Alcaldía de San Salvador cuando contrató a una empresa –con la que creo que no hizo licitación– para aumentar la recaudación fiscal municipal. Hay momentos que la gente considera que las cosas son buenas solo si las hacen ellos.