“El país que viene” el capital de los que se fueron

El segundo libro de “El país que viene: Jóvenes en el exterior” fue presentado ayer. La iniciativa recoge el sentir y pensar de salvadoreños radicados fuera de El Salvador y las experiencias acumuladas en sociedades extranjeras, y su visión sobre la actualidad nacional, una realidad que nunca han perdido de vista a pesar de la distancias.La visión del editor, Diego Echegoyén, quien contó con el respaldo del Ministerio de Relaciones Exteriores para la ubicación de los jóvenes, es obtener las destrezas acumuladas de los coautores, quienes están insertos, a su criterio, “en el centro de la cuarta revolución industrial”. La tarea para Echegoyén ha sido efectivamente lograda: “Pues en sus textos nos ofrecen una mirada franca, crítica y despolarizada sobre lo que significa ser joven, salvadoreño y migrante”, dice en la introducción del libro.En el acto de ayer estuvieron, además de nueve coautores, cuatro de los prologuistas: El vicepresidente de la república, Óscar Ortiz, la excanciller María Eugenia Brizuela de Ávila, la viceministra Liduvina Magarín y la diputada Margarita Escobar. Por diferentes motivos no llegaron al acto el expresidente Armando Calderón Sol y el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez. El editor del libro asegura que es una conjugación política balanceada, señal inequívoca de que se pueden integrar todos los sectores.El proyecto se editó durante nueve meses y se dibuja el mapamundi de los salvadoreños que viven en el extranjero, en países como Costa Rica, México, Argentina, España, Italia, Estados Unidos, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Japón y República de China (Taiwán).Quienes pudieron visitar el país mostraron su disposición a contribuir con esta sociedad. “Es importante regresar al país con el libro ‘El país que viene’ y poder retomar con mis hermanos un nuevo camino juntos, hacerlo por un mejor El Salvador”, dijo Rocío Rivas Yun, quien es editora de libros. Para ella Corea del Sur representaba un gran reto, por el idioma, por la cultura diferente: “Pero debimos integrarnos estudiando coreano y uniéndonos con los salvadoreños que hay allá”.Del mismo parecer es Eduardo Antonio López, director de cine, quien viajó desde Argentina para poder estar presente ayer en la presentación. “En realidad es una gran alegría y un honor regresar. Uno se va del país, pero se da cuenta de que en realidad no está tan solo, hay una gran cantidad de salvadoreños, una gran masa de salvadoreños con mucho talento”, y dispersos por el mundo.Para él, el rostro del libro es importante, para mostrar que los salvadoreños pueden hacer bien las cosas, y al referirse a la situación del país explicó: “Es un camino difícil, me gusta ser modesto y no tomarme como ejemplo, pero lo que sí le puedo decir a cada salvadoreño es que hay que luchar por la conservación de la vida y creo que todos luchamos por tener una vida digna y feliz”, desde cualquiera de las manifestaciones de la sociedad.En esta segunda edición del libro “El país que viene: Jóvenes en el exterior”, los 60 jóvenes permiten a los lectores explotar las ideas, la historia y los aportes que estos compatriotas desarrollan en el extranjero en áreas como arte, investigación, educación, comunicaciones, deporte, innovación, entre otros.También, a pesar de su ausencia, el canciller Hugo Martínez hizo llegar un mensaje a través de un video, en el que aseguró: “Como gobierno renovamos hoy nuestro compromiso de seguir trabajando por consolidar el vínculo con nuestras juventudes en el mundo y fortalecer las condiciones para el pleno ejercicio de su ciudadanía, y que, juntos sigamos construyendo ese El Salvador que soñamos”.En octubre de 2015 se presentó la primera edición denominada “El país que viene: Una generación comprometida”, pero los coautores radican todos en El Salvador.Para Echegoyén, el cúmulo de conocimientos que reunen ambos libros debe ser debidamente capitalizado por la clase política, empresarial y los tanques de pensamiento del país. El editor cree y dice estar seguro de que es el momento de los jóvenes, y como tal deben de ser escuchados.