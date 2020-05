El paseo en bicicleta que terminó en golpiza policial

Roberto se disponía a hacer su rutina en bicicleta el 18 de abril pasado en Apopa. Eran las 5:30 de la tarde y el clima caluroso empezaba a desaparecer. Su habitual ejercicio iniciaba cuando se encontró con su amiga Ana y, para pasar el tiempo, acordaron hacer una carrera en sus bicicletas; sin embargo, nunca pudieron terminarla porque tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se los impidieron.

Ana se había adelantado unos metros con su bicicleta, Roberto recuerda que decidió darle unos segundos de ventaja. Estaba a punto de alcanzarla en la calle que da a la senda 8 de la colonia Santa Teresa de las Flores, en el municipio de Apopa (San Salvador), cuando una patrulla policial apareció e impidió su avance. Como pudo la esquivó y se detuvo porque escuchó que un policía se lo exigió.

En la patrulla viajaban tres agentes destacados en el puesto de la colonia Santa Teresa de las Flores. De la parte trasera se bajó primero el agente Henri P., quien le dio la indicación de alto. Roberto ya estaba con las piernas abiertas y las manos entrelazadas cuando, sin ninguna conversación previa, sintió dos patadas.

"Sos un bicho basura y mierda", alcanzó a escuchar Roberto tras los golpes. Luego recibió manotazos en la espalda y pecho, además de patadas en el lado izquierdo de las costillas. El joven, de 19 años, no entendía qué pasaba, solo había salido para andar en bicicleta.

Lo que no imaginó el joven es que Henri solo había iniciado la agresión. Luego se bajó el conductor del automóvil policial, identificado como Juan M., quien no dudó en continuar con los insultos y golpes sin aparente motivo.

"Sos un bicho basura, así te quería agarrar, solo. Ya te andaba en la mira", le dijo el segundo policía a Roberto, acompañado de golpes en el tórax. También le señaló que no le pegaba con la macana porque no la andaba, aunque fue a buscarla, sin éxito, al carro policial, donde aguardaba otro agente, identificado como Fernando, quien no participó en la agresión.

Roberto trató de dialogar con los agentes. Les pidió por favor que no lo golpearan más, que no andaba haciendo nada malo, solo paseaba en su bicicleta. Lo curioso es que otros policías destacados en el mismo puesto de la colonia habían autorizado al joven para que saliera en su bicicleta, porque ejercitarse no está en las actividades permitidas durante la cuarentena domiciliaria impuesta por el gobierno debido al coronavirus, detalló Enrique González, abogado de la víctima.

Los agentes Henri y Fernando, quien no lo vapuleó, pidieron a Roberto que no les viera la cara. La golpiza duró unos ocho minutos y lo dejaron ir bajo la amenaza de que no contara nada de lo que pasó. "Mira, bicho hijo de puta, no te voy a llevar, pero si te vuelvo a ver, te voy a llevar con todo y bicicleta", le advirtió Juan.

Un amigo encontró a Roberto (nombre cambiado al igual que Ana para proteger sus identidades) golpeado y le ayudó para regresar a su casa. Su padre le preguntó qué había pasado y al enterarse decidió ir a confrontar a los policías. En el puesto policial, los agentes no negaron al padre lo ocurrido, sino que le dijeron que lo hicieron porque Roberto se corrió.

El relato de los hechos consta en la investigación que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) contra los tres agentes ante el Juzgado de Paz de Apopa. La FGR acusó a Henri y Juan por el delito de lesiones muy graves agravadas; y a Fernando, por omisión de aviso, porque no informó a su superior sobre la golpiza.

Ayer, el Juzgado de Paz realizó la audiencia inicial del caso. Según Enrique González, la defensa de los policías alegó ante la jueza que los golpes fueron debido a que Roberto salió de casa sin justificante y violó la cuarentena domiciliaria.

La jueza, dijo González, señaló que existen indicios del delito y decidió que los policías sigan procesados en libertad, con restricciones como el cambio de delegación, no comunicarse entre ellos y no tener contacto con Roberto, quien por la vapuleada perdió el bazo, el órgano que se ubica entre el estómago y las costillas.