El pasito a pasito del Gobierno, según ARENA

Con timidez dice el diputado de ARENA y directivo de la Asamblea Legislativa Donato Vaquerano que el Gobierno de El Salvador (GOES) va dando pasos para disminuir los gastos en el Estado pero que aún no han planteado ahorro en temas claves.



"Tenemos que ir entrando en una dinámica de responsabilidad, vamos dando buenos pasos definitivamente pero nos falta mucho por hacer. Los anuncios que está haciendo el Gobierno de la República son tímidos, son pequeños pasos y lo que necesitamos como país es dar un salto de calidad", aseguró Vaquerano en la entrevista de Canal 12.



El Gobierno anunció ayer el decreto de austeridad en el que no presentó medidas para disminuir el gasto en seguros médicos para el 2017 y deja la prohibición de que se contraten para el 2018. Al respecto, Vaquerano dijo que deben tratarse temas como el congelamiento de plazas cuando quedan vacías y disminuir el gasto en viajes, viáticos, seguros y vehículos.