El peligroso reto de atender a los albergados

No faltó que Alfredo dijera una palabra para entender sus sentimientos en la pandemia. Un prolongado suspiro al inicio de nuestra conversación telefónica, seguido de la palabra "inseguro", muestra la preocupación de este trabajador estatal que, debido al impacto del coronavirus, no puede realizar sus labores normales. Ahora está asignado a funciones que lo ponen cara a cara con la enfermedad que al cierre de esta nota causó once muertes en el país.

Alfredo (nombre cambiado) es un joven empleado de gobierno que, producto de su inactividad en su trabajo cotidiano, fue delegado a cuidar albergados en centros de cuarentena, los lugares instalados por el Estado para aislar por 30 días a salvadoreños procedentes del extranjero, con la intención de frenar la expansión del coronavirus nombrado SARS-CoV-2.

Fue a principios de abril cuando le informaron que debía presentarse a un centro de contención. Su función era atender labores logísticas. Los nombres del albergue donde fue enviado y de la institución para la que labora prefiere omitirlos por temor a posibles represalias. La tarea le pareció complicada desde el principio, sobre todo porque sus estudios y funciones nunca tuvieron nada que ver con la atención de albergues, donde han sido detectados más de un centenar de enfermos de covid-19, la enfermedad causada por el coronavirus, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud (MINSAL).

Todo fue más difícil porque la tarea llegó acompañada de falta de información. Lo enviaron, junto con sus compañeros de oficina, a cuidar a albergados sin una capacitación sobre protección de la enfermedad. Así tuvieron que presentarse a uno de los cerca de 100 centros de contención habilitados por el gobierno, donde ha aislado a 5,311 viajeros durante la emergencia sanitaria por el coronavirus detectado en China a finales de 2019.

"Nos envían sin ningún tipo de capacitación. Únicamente se nos avisa que tenemos que ir a cubrir unos días allí, como te digo, los otros días que los compañeros van a otro lado, nos mandan a nosotros a cubrir los albergues. Pero se nos avisa y nada más, nos dan la indicación de que lleguemos allí, no se nos capacita cómo va a ser el trato, los cuidados que debemos de tener. Más allá de eso, nada", señala.

Lograron llevar la falta de información con lectura, señala Alfredo, y unos consejos que recibieron por parte del personal médico destacado en el albergue. Pero hubo otro problema que no pudieron arreglar por su cuenta: la nula capacitación fue acompañada de la entrega de pocos implementos de protección, solo una mascarilla quirúrgica y guantes por día. Una situación que incluso llamó la atención de los trabajadores sanitarios.

Alfredo recuerda que los empleados del MINSAL les hicieron ver que los implementos que portan no son suficientes para prevenir contagios, sobre todo porque están en constante contacto con potenciales infectados. "Ellos recomiendan que deberíamos tener unos tres pares de gabachas cada uno, lentes para protección o esas mascarillas que tienen la cosa de plástico enfrente que te evita el contacto, cuando una persona te habla".

—¿Cómo te sentís?, pregunto.

Alfredo no duda en decir que "inseguro". No se queja de estar asignado en esa labor, pero aquel suspiro que dio al inicio de la conversación toma más peso con su última frase: "No solo está en juego tu salud, o sea, vos vivís con personas y tenés miedo de que si no sos vos el que sale infectado, puede ser una persona de tu familia. O talvez en vos no sea tan grave, pero en tu familia pueda que sí".