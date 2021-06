“El peor amigo de la generación de empleo es la incertidumbre”: encuesta revela cómo se sienten los salvadoreños con respecto a la Ley Bitcóin

El presidente de la Cámara de Comercio de El Salvador, José Andrés Hasbún, junto a la vicepresidenta de la misma, Carmen Irene Alas, presentaron la mañana de este miércoles en la entrevista matutina Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña, los resultados de una encuesta que realizaron a nivel nacional, referente al tema de la nueva Ley Bitcóin, aprobada en El Salvador por legisladores oficialistas y que entrará en vigor en septiembre próximo.

Esta encuesta fue respondida por 1668 personas, entre empresarios y no empresarios (consumidores), entre el 11 y 15 de junio, a través de diferentes plataformas digitales, según informaron los representantes de la Cámara de Comercio.

Entre los hallazgos más significativos que arrojaron los datos recolectados y procesados estadísticamente resaltan la preocupación de los salvadoreños que el uso del bitcóin sea obligatorio, la falta de información oficial sobre la ley y la incertidumbre que esto provoca y cómo afectaría al país la implementación de la misma.

Por un lado, sobre el uso del bitcóin obligatorio el 96% de los empresarios encuestados dijo no estar de acuerdo con tal imposición, mientras que el 92% de los consumidores se dijo también en desacuerdo con dicha medida.

“Son cifras bastante altas y bastante contundentes. La gente definitivamente no quiere que se les obligue a usar la moneda y no están en desacuerdo en que sea opcional, de hecho, el bitcóin ha circulado de forma opcional en el país ya por bastante tiempo y no tiene ninguna razón por la cual se haga de uso obligatorio para las personas ni poner una ley como la que se ha puesto donde el artículo 7 obliga a las personas a hacer uso de la moneda”, dijo Alas.

Obligatoriedad a asumir la volatilidad

El bitcóin se caracteriza por ser altamente volátil, lo que supone un riesgo para el bolsillo de los salvadoreños, sin embargo, con la implementación de la ley y la poca información oficial que se tiene al alcance, la economía de los salvadoreños estaría obligada a asumir esa volatilidad, según explicó Hasbún..

“La ley dice en el artículo 7 que esto es obligatorio, y el que no lo quiera nosotros nos vamos a encargar en el artículo 8 pero no hay detalles, no hay todo ese tipo de aclaraciones que son los que la gente necesita para tener tranquilidad… No puede haber una volatilidad asumida directa o indirectamente, por el ciudadano que reciba un bitcóin de pago forzosamente, como dice el artículo 8, ¿se va a cambiar de un solo? ok, conozcamos los detalles, ni la volatilidad colectiva que pueda haber en ese fondo… Si se aclara y se dice ‘vamos a usar este protocolo donde cada 5 minutos vamos a estar limpiando y no vamos a asumir un mayor riesgo de volatilidad' también está bien, el diablo está en los detalles y la ley no te da los detalles”, explicó el presidente de la Cámara de Comercio.

Por otro lado, otro de los resultados que mostró la encuesta fue que la obligatoriedad de la moneda en su mayoría le genera desconfianza y preocupación a los empresarios y a los no empresarios.

Abonando a ese punto, la vicepresidenta de la Cámara de Comercio explicó que grandes economistas han señalado la Ley Bitcóin como un riesgo para la economía del país y sobre las consecuencias que esto podría traer a El Salvador.

“Preocupa muchísimo que el Banco Mundial no va a apoyar al gobierno, si cuatro premios nobeles de economía están en contra también de esto y escribiendo, son gente que sabe y que conoce mucho sobre economía entonces eso genera más incertidumbre”, analizó.

Sumado a eso, a las personas se les preguntó qué harán en septiembre cuando la ley entre en vigor, si seguirán usando dólares, o si bitcoins y dolares o si solo bitcoins, a lo que la mayoría respondió que seguirán usando solo dólares, con 77% de empresarios y 74% no empresarios.

Sobre aspecto de aspiración de dólares

Finalmente, los representantes de la Cámara de Comercio de El Salvador externaron preocupación por una posible “aspiración de dólares” en el país.

“Steve Hank, uno de los 6 economistas más influyentes de Estados Unidos comenta que puede haber un efecto de aspiración de dólares, o sea, si esa gente que no ha podido cambiar sus bitcoins en otros países viene a El Salvador y lo cambia nos vamos a quedar sin dólares, entonces ¿qué va a suceder si nos quedamos sin dólares en el país? Puede ser una tentación”, comentó Alas.

“El peor amigo de la generación de empleo es la incertidumbre y es lo que tenemos que tratar de evitar, que haya incertidumbre”, añadió Hasbún.

Este martes, el bitcóin cayó por debajo de los $30,000, que es un nivel de baja por primera vez en cinco meses.

Esta caída se generó un día después que los principales bancos de China aseguraron el lunes acatar la prohibición oficial de realizar transacciones en criptomonedas como el bitcóin.

Según un informe de FUSADES, la obligatoriedad del bitcóin no tiene cavida en la ley porque es inconstitucional, causa incertidumbre jurídica y es inconveniente económicamente.