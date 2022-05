Mesa de Protección a Periodistas: "El periodismo es lo único que el régimen aún no controla"

La Mesa de Protección a Periodistas conformada por la APES, FESPAD, UCA, ARPAS Y Colectiva MPCTI denunció que los medios de comunicación, "nunca antes como hoy, se habían visto sometidos a fuertes presiones desde Casa Presidencial". También señalaron que controlan a medios tradicionales y digitales para desinformar y atacar a todos los que consideren sus adversarios.

César Fagoaga, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), dijo que el periodismo es lo único que no puede controlar el actual Gobierno, aunque sí quiere hacerlo, y habló de las investigaciones que han demostrado casos de corrupción durante estos tres años.

"El periodismo es lo único que el régimen aún no controla y hay una urgencia para controlarlo. El periodismo demostró solo este último año que el Plan Control Territorial, la acción insignia de la administración actual fue un fraude, algo que nunca existió...Que la Corte Suprema de Justicia trabajó como un despacho legal a favor de la no extradición de pandilleros hacia Estados Unidos, que el gobierno de Bukele al igual que los anteriores tiene manchadas las manos con sangre al pactar con criminales", señaló.

También mencionó el beneficio económico que obtuvieron varios funcionarios cuando vendieron comida que era destinada para los afectados por la pandemia. Además, la manipulación de datos en las cifras de fallecidos durante la pandemia, cuyo dato de 4 mil muertes es falso, ya que según la Organización Mundial de la Salud al menos eran 17 mil fallecidos.

Además, detallaron que el año 2021 fue el que más agresiones registró hacia periodistas con un total de 22O, casi el doble de los 125 que ocurrieron en 2019.

Sobre el ataque que están recibiendo los medios de comunicación, Leonel Herrera de la Asociación de Radiodifusión Participativa de ElSalvador (ARPAS), dijo que hay un "aparataje" de medios tradicionales y digitales que son dirigidos desde Casa Presidencial, los cuales trabajan con un enfoque propagandístico de desinformación y de "atacar a todo lo que el Gobierno considere adversario".

Herrera hizo un llamado al Gobierno a que "respete la libertad de expresión y de prensa. Que se dedique a lo suyo que es resolver los problemas de este país, que son varios y muy graves, y que deje que la prensa haga su trabajo de informar sobre lo que pasa en el país", aseveró.

También pidió a la sociedad que defienda el periodismo ya que está en juego su derecho a la información pública y a la comunidad internacional a que esté más pendiente de lo que pasa en el país.

Fagoaga siguió señalando la censura hacia los medios independientes y la corrupción del actual Gobierno, y aclaró que es igual a la de los gobiernos anteriores. "No controla las voces críticas, por eso hay un intento de amordazar la libertad de expresión, se está gastanto mucho en recursos que no tenemos, para hacer vernos como enemigos, pese a que hay bastantes investigaciones que demuestran que este gobierno no dista mucho de los otros gobiernos corruptos que nos gobernaban antes, pero este esta particularmente empecinado en hacer ver a la prensa eso (ser vistos como enemigos), es una percepción que no está saliendo carísmo a todos los salvadoreños y salvadoreñas", enfatizó.

Por su parte, Loyda Roble de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), dijo que "con acciones que se han tenido por parte de este Gobierno, hay una agresión a todas las voces disidentes y hay una agresión fuerte a la libertad de expresión y prensa a los medios de comunicación que no se apegan al discurso oficialista".