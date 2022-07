"El policía me dijo que entrara a una casa con él o se llevaría a mi esposo": mujer denuncia arresto arbitrario

Familiares de privados de libertad se concentraron ayer en la Plaza Salvador del Mundo para pedirle al gobierno que ya no prorrogue más el régimen de excepción y para denunciar capturas arbitrarias.

Esmeralda Mejía fue una de las que llegó a la protesta y denunció que su esposo fue capturado luego que ella no accedió a entrar a una vivienda deshabitada junto a un policía. Según ella, el hecho sucedió hace 23 días, cuando un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron a su vivienda y detuvieron a su compañero de vida.

El 19 de junio la vivienda de Esmeralda y su esposo, ubicada en una colonia del municipio de Candelaria de la Frontera, en Santa Ana, fue allanada por agentes policiales. Fue un domingo, pues Esmeralda relató que es el único día que ellos descansan y que los policías llegaron aproximadamente a las 10:00 de la mañana.

El primero en ser interrogado fue su esposo. Los agentes le pidieron sus documentos de identidad y realizaron una llamada para verificar si tenía procesos activos o antecedentes.

"Vieron que mi esposo no tenía antecedentes y lo mandaron que se fuera a sentar a la casa. Después, un policía desde el cerco, ni siquiera dentro de mi casa, le dijo a él 'bicho salí y te subís a la patrulla'", narró Esmeralda.

Ante esa situación ella le dijo al agente que sus compañeros ya habían verificado la situación y no encontraron ningún proceso abierto. Posteriormente el mismo policía abrió la puerta de una vivienda contigua, deshabitada y ubicada frente a la casa de los esposos Mejía, y le pidió a Esmeralda que entrara a ese lugar.

"Lo que él me quería preguntar que me lo preguntara en mi casa; pero no, él abrió esa casa sola, me llamó y quería que yo entrara a fuerza con él. Cuando yo me negué a entrar a esa casa me dijo ‘entonces querés que me lleve a tu marido’ ",describió.

Ante el rechazo de Esmeralda de entrara a la casa abandonada los agentes capturaron a su esposo y se lo llevaron al puesto policial. Ese mismo día ella fue a la delegación con todos los documentos que justifican que no tienen antecedentes, pero los policías le rompieron la solvencia y otros documentos que llevaba. "No sé qué ganan con intimidarlo a uno; ellos ahora dicen que tienen la ley en sus manos".