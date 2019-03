"El posicionamiento del gobierno y el partido se limitó al tema ideológico"

Otra voz dentro del FMLN surge para referirse a la situación que atraviesa el partido. Él es Nery Ramón Granados, concejal en la Alcaldía de Santa Tecla desde 2015, y antes de eso fungió como secretario municipal durante la gestión de Óscar Ortiz.

Granados expresó su posición a través de un escrito y en esta entrevista con LA PRENSA GRÁFICA explica a profundidad sus razonamientos.

¿Cómo evalúa las primeras acciones que tomó la dirigencia al adelantar las internas y de recomendar a 14 personas no reelegirse?

La decisión de adelantar las elecciones internas sí es una cuestión que merece mérito y reconocimiento. Es una decisión responsable, talvez un poco tarde, pero responsable. Han perdido 1.2 millones de votos, entonces creo que era consecuente con los resultados el decidir hacerse a un lado.

Dentro de la veda o la recomendación que le hicieron a estas 14 personas para que no se postularan a los cargos, yo no lo comparto plenamente, y es que estatutariamente no se puede impedir a alguien de optar a un cargo. La Ley de Partidos Políticos tampoco establece una figura similar. Creo que más allá de querer vetar a ciertas personas para que pudieran acceder a cargos de dirección, esa decisión era de cada uno de los militantes bajo un autoanálisis. Creo que más se trataba, y debo decirlo, de una situación totalmente dirigida contra una persona que se ha venido sosteniendo por el tiempo con fuertes críticas hacia la forma en que se están haciendo las cosas y más allá de críticas, también con propuestas, entonces creo que hay un sesgo.

¿La persona es Óscar Ortiz?

Para mí era un mensaje directo para el vicepresidente tratando de decirle que no participara por esta situación que ha venido, no de uno o dos años, sino desde mucho tiempo atrás, en el que él ha exigido o peleado por que haya cambios en la forma de conducir el partido.

Usted plantea la necesidad de un cambio, ¿esto implica revisar el ideario del FMLN?

Es importante revisar la estructura en general, revisar estatutos, métodos y estilos y volver el partido a lo que inicialmente fue. En el país se necesita una izquierda que sea propositiva, inclusiva, transformadora y pujante. El ideario propio y los mismos estatutos deberán de modificarse en la medida que la sociedad lo está solicitando. No se trata de renunciar a los principios propios o de querer cambiar radicalmente la esencia del partido, simplemente de adaptar el partido a las exigencias de la sociedad.

¿Eso no se ha hecho?

No, definitivamente no, seguimos teniendo posicionamientos en temas nacional e internacionales que en definitiva no responden a las necesidades sociales.

También pide que se redefinan las internas. ¿Por qué y cómo se debería hacer?

El proceso de la redefinición de las elecciones internas responde al hecho de que la gente nos ha dicho: "Señores, consideramos que ustedes no están haciendo bien las cosas". Esto debería pasar por haber una nueva Comisión Especial Electoral, pasa por establecer reglas claras y transparentes con igualdad de oportunidades para todas las personas que quieran involucrarse y que quieran participar en este proceso. Desgraciadamente no se ve una evidencia de que el proceso en sí mismo vaya a cambiar radicalmente para garantizar esto.

Usted urge a que este proceso sea real y que no haya "uncio-nes" ni repartición de cuotas. ¿Conoce que esto se pueda dar?

El tema de la renovación real y las unciones ha sido una práctica dentro del FMLN. Lamentablemente ha habido grupos de poder dentro del FMLN que han tratado de enquistarse en las direcciones en todos los niveles y creo que se debe romper ese ciclo si en realidad queremos dar un cambio real. Además, (con) el tema de las cuotas me refiero a esos grupos de poder que tratan de perpetuarse y a través de rostros nuevos, rostros jóvenes, pero que en realidad no dejan de ser un poquito más de lo mismo.

¿Podría señalar a algún responsable, situaciones o personas, por la pérdida electoral que ha tenido el FMLN en dos años consecutivos?

Creo que la responsabilidad es compartida, tratar de señalar a un grupo y decir que ese fue sería irresponsable. Hay una responsabilidad compartida. Sería irresponsable decir que esto responde únicamente a decisiones de la cúpula o a actuaciones del Gobierno, hay muchos involucrados. Lamentablemente los resultados se consumaron y peor de lo que muchos habíamos dimensionado, y lo que toca es aprender de lo sucedido y aprender a renovarse.

Hablando del papel del gobierno, estuvieron 10 años y en todos se mostraron en apoyos a gobiernos como el de Venezuela y Nicaragua. ¿Esto le restó puntos al partido?

Yo creo que el apoyo radical que se dio, en ambos casos, a unas situaciones de evidente crisis que comenzaron como crisis políticas y terminaron siendo crisis humanitarias por un tema de identidad ideológica y no basados en información real y en propuestas para solucionar las situaciones que estaban ahí, le trajo un costo al FMLN. Personalmente creo que hizo falta análisis de información para que en realidad El Salvador como país se posicionara respondiendo a principios de derechos humanos. El posicionamiento del gobierno y el partido se limitó al tema ideológico.

¿Y el caso del expresidente Mauricio Funes?

Totalmente, una de las luchas del FMLN ha sido erradicar todo ese sistema de corrupción que está enquistado, y el tratar de sugerir siquiera que alguien que está siendo investigado busque subterfugios legales para protegerse y no seguir los procesos normales y ordinarios que la justicia salvadoreña establece es un grave error. El rol del FMLN en el gobierno era garantizar que la investigación fuera desarrollada bajo el régimen legal, no evitar la investigación.