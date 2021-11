El presidente Bukele participará en la Conferencia Bitcóin 2022 en Miami

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, participará en la Conferencia Bitcóin 2022, que se llevará a cabo en Miami, según trascendió este lunes.

"¡Estamos orgullosos de anunciar al presidente de El Salvador @nayibbukele como orador en #Bitcoin2022!", señala un mensaje en Twitter publicado por los organizadores del evento y retuiteado por el mandatario.

Se agrega que "en Bitcoin 2021, Bukele anunció planes para hacer #bitcoin moneda de curso legal en El Salvador a través de un video y se unirá a la lista de oradores para 2022 en persona.

Bukele anunció en junio pasado que El Salvador se convertiría en el primer país en darle curso legal al bitcóin como moneda de intercambio y tres meses después la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Bitcóin.

El Salvador se convirtió así en un laboratorio mundial de las criptomonedas con la adopción del bitcóin como moneda de curso legal y en estos meses la opacidad en la compra de este criptoactivo con fondos públicos y la suplantación de identidades se han vuelto el lado oscuro de la medida.

Bitcóin como moneda de curso legal

Cerca de cumplir tres meses de la entrada en vigencia de la Ley Bitcóin, que impone la circulación de la criptomoneda, los niveles de aprobación continúan siendo bajos, algo que se comprueba con el poco uso que la población salbvadoreña da a la modena digital.

Sumado a esto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) mostró su preocupación sobre el futuro de la economía de El Salvador, luego de revisar el artículo IV donde se evalúa el comportamiento económico.

Ante esto, sugirió al Gobierno de El Salvador limitar el alcance de la Ley Bitcóin debido a la volatibilidad que esta mantiene, implicando grandes riesgos para los consumidores. "Debido a esos riesgos, el bitcóin no debería ser adoptado como moneda de curso legal", detalla el documento liberado ayer por la tarde.

Asimismo, con el anuncio hecho por el presidente Nayib Bukele, sobre la emisión del "Bono Bitcóin" de $1,000 millones, el FMI dijo no estar interesado en el financiamiento de proyectos que tengan que ver con la criptomoneda.

"Con el FMI se estaba negociando un acuerdo de servicio ampliado que incluía el aspecto de gobernabilidad democrática y transparencia. Entonces había una posibilidad de decirle: ‘te vamos a dar este dinero pero te comprometes con esto’ (...) pero con el anuncio del sábado (de la ciudad bitcóin) dicen: ‘no me interesa esa parte y no me interesa lo que pueda hacer la comunidad internacional y voy por mi cuenta’. La gran apuesta del Gobierno es con el tema del bitcóin, si le sale bien será un ejemplo de mucho pero el riesgo es sumamente alto", dijo el economista del ICEFI, Ricardo Castaneda.

Ante esto, la incertidumbre sobre el financiamiento público está haciendo efecto en los indicadores del país que miden la confianza, luego que los precios de los bonos de El Salvador volvieran a caer ayer entre 0.8 % y 4.88 %, según datos de los mercados.