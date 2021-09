"El presidente Nayib Bukele tendrá una Justicia a la carta"

La Asamblea Legislativa y el oficialismo han intervenido por segunda vez en el Órgano Judicial, pero esta vez han encontrado resistencia. Si hace cuatro meses fueron contados los jueces que se atrevieron a cuestionar el golpe de la Asamblea Legislativa a la Sala de lo Constitucional, hoy son decenas de jueces los que han alzado la voz en todo el país en contra de unas reformas a Ley de la Carrera Judicial consideradas como un nuevo golpe a la independencia. Los jueces han despertado.

La semana pasada, luego de que los diputados oficialistas aprobaran la jubilación de jueces y magistrados mayores de 60 años, o que tengan más de 30 años de servicio, la denuncia y la protesta de los jueces llegó oportuna.

La reforma ha sido cuestionada por inconstitucional, dado que no fue propuesta por la Corte Suprema de Justicia, que incluso ha bloqueado el diálogo con los jueces críticos.

El oficialismo argumenta que con la reforma se está "limpiando" al sistema de justicia. Pero lo cierto es que la maniobra cesa a jueces y magistrados, pero también a fiscales. Es decir, abre puertas para que el oficialismo ponga en esos cargos a jueces y fiscales afines, como ya lo hizo en la Sala y en la Fiscalía.

El juez de sentencia Tony Durán se ha convertido en uno de los principales representantes del sector. Durán fue de los pocos que, tras el golpe del 1 de mayo, criticó de manera abierta a la Sala impuesta y al silencio del resto de magistrados en la Corte Plena. Durán señala que para depurar la corrupción ya hay un debido proceso. Él insiste que la reforma es un pretexto para cooptar el Órgano Judicial. Dice que ya es hora de que el gremio demuestre fuerza, pese a los amedrentamientos que ya comenzaron a llegar desde el Estado.

Del 100 % de los jueces, Durán calcula que un 90% está en contra de las reformas y exige que se deroguen. Si el Ejecutivo no lo hace, evalúan un paro judicial y la suspensión temporal de audiencias.

Con las reformas recién aprobadas a la ley, ¿cómo queda la independencia judicial?

Gravemente afectada, porque elimina la estabilidad de los jueces mayores de 60 años, y quedan a disponibilidad de la CSJ. Con ello, se condiciona al juez y sus decisiones.

De igual manera, al autorizar a la CSJ a realizar traslados y ascensos discrecionales, lo que afecta su estabilidad, y con ello su independencia.

La Asamblea alega que las reformas buscan acabar con la corrupción, pero para eso ya existe un debido proceso.

Sí, mediante denuncias específicas de hechos constitutivos de corrupción, y la investigación independiente de la Sección de Investigación Judicial. Luego viendo la decisión de la Corte Suprema, basándose en evidencias concretas y respetando el debido proceso.

Ellos dicen que estos mecanismos no funcionan y, para deberse favores, negocian sus casos.

Lo ideal es que funcionen, pero destituir a un montón de jueces acusándolos de corrupción, tampoco es lo adecuado. La vía que debería seguirse es: investigar en cada denuncia y cada caso concreto.

¿Cómo evalúa este sistema de depuración de jueces que sean mayores de 60 años y que tengan 30 años de servicio?

Pésima decisión, porque es falso que los jueces mayores de 60 años, o con 30 años de servicio, sean corruptos. Lo que se quiere es prescindir de los jueces independientes y quedarse con los jueces que se muestren genuflexos al régimen.

¿Ya hablaron con Corte Plena? ¿Qué han demandado?

No fueron recibidos los jueces designados para ello, pero presentaron un escrito. En todo caso, no tenemos mucha expectativa de unos funcionarios que no son independientes y han sido impuestos por el régimen.

¿Qué opinión le merecen las decisiones que están tomando los diputados con respecto al órgano judicial?

Hacen lo que el presidente dice, porque tampoco la Asamblea Legislativa es independiente. Es una extensión del Ejecutivo. Estas decisiones están encaminadas a concentrar todo el poder en manos del Ejecutivo. Así tendrá el uso de la fuerza, policía y ejército, al legislador, al órgano de persecución (Fiscalía) y ahora a los jueces. Tendrá una justicia a la carta.

¿Es innegable la injerencia de Bukele en las maniobras contra el órgano de justicia? Ellos alegan actuar en nombre del pueblo.

Basta con ver sus tuits para enterarse cómo opera actualmente la institucionalidad en el país. Es insólito.

Se puede decir que el presidente y los diputados fueron electos democráticamente y que eso es lo que el pueblo quiere... Puede ser que sean decisiones democráticas, pero no son constitucionales. Tenemos ahora una democracia sin Constitución y sin Estado de derecho.

Los jueces tienen una preparación especial por el hecho de ser juzgadores, muchos de los que entrarían a sustituir carecen de esta preparación, ¿qué opina sobre ello?

Por supuesto, hay un proceso de selección que parte de la capacitación previa, sobre conocimientos, habilidades y actitudes del juez: vocación judicial, independencia, espíritu de servicio, respeto y defensa del debido proceso y derechos humanos, valentía. Además de otros conocimientos específicos sobre manejo de despacho, relaciones humanas y los conocimientos técnicos y legales de la materia. El litigante se prepara para defender los intereses de sus clientes. A los jueces les impulsa la equidad y la justicia en el caso concreto. Aparte de eso, hay evaluaciones psicológicas y psicotécnicas que deben satisfacerse.

¿Por qué es importante que un juez tenga mucha experiencia en la materia?

Porque les da más prudencia y reflexión al valorar los casos y decidir. Además, el bagaje de conocimientos de otros casos, le permiten valorar con mayor madurez sus decisiones. El joven suele ser más impulsivo, pero la experiencia le permite al juez ponderar sus decisiones, con mayor racionalidad y menos emotividad.

¿Por qué es erróneo pensar que un juez luego de 30 años de servicio y mayor de 60 ya no funciona para el sistema judicial?

Es un gravísimo error. Si comparamos con las judicaturas de otras latitudes, en los que el ingreso a la carrera judicial es la corona de su carrera, cuando se han desempeñado como litigantes, fiscales, defensores, colaboradores, secretarios y asistentes de despacho. El oficio del juez es importante, porque en sus manos están los derechos de las personas, vida, libertad, patrimonio, de los justiciables y su familia.

Se denuncia que hay jueces negociando bajo la mesa, ¿es así?

Lo desconozco, esperaría que no traicionen a los jueces. Pero todo se puede esperar de esta gente.

¿El paro judicial y la reprogramación de audiencias que mencionaron en una conferencia es un hecho de no derogarse el decreto?

Aún se está valorando, aunque la medida cuenta con enorme apoyo de los jueces.

¿Cuenta con el apoyo necesario de todos los jueces?

Sí.

Ustedes han denunciado que hay jueces que están siendo amedrentados para no seguir con las protestas, ¿qué les han dicho y quiénes?

Les llaman por teléfono para decirles que las acciones no se van a llevar a cabo o que no asistan. No solo magistrados de facto, sino otros colegas genuflexos al poder.

¿Algunos jueces podrían tener un precio?

Eso está negociando la mesa judicial, un bono de retiro de 24 meses a cambio de aceptar la vigencia de la ley. Esas son migajas a cambio de la independencia judicial que estarían comprando.