"El problema más grande del país es la falta de educación"

[email protected]

Si tuviera que enumerar, ¿cuáles serían los aportes más importantes de la Universidad Tecnológica a través de estos 40 años?

Con mucha modestia si usted quiere, pero son bastantes. Solo por poner un ejemplo, estamos rodeados de edificios que han venido a salvar esta parte del centro de San Salvador. Hemos comprado algunos edificios que son históricos, donde está nuestro Museo de Antropología estuvo la embajada americana. Todos estos edificios son antiguos y no podemos tocarlos, los ocupamos y modificamos algunas cosas por dentro, pero las fachadas están iguales. Tenemos por lo menos cinco edificios históricos. Somos la única universidad con un museo de esta naturaleza.

Ofrecemos la carrera de Arqueología, que no la da nadie más. El Museo de Antropología, por ejemplo, es un ejemplo de todo lo que hacemos con estas carreras especializadas que nos cuestan mucho dinero, porque no tenemos muchos alumnos, en algunos casos incluso los becamos. Tenemos el edificio de maestrías también y ahorita vamos a invertir $4 millones en tecnología.

¿Qué otros aportes?

No solo nos basemos en los aspectos físicos. Nosotros desde el año pasado estamos entronizando la universidad, toda: las autoridades principales, después los decanos, después los maestros y ahora los alumnos, estamos aplicando todo un programa de principios y valores y lo estamos impregnando en toda la universidad. Vamos incluso hasta a los colegios de secundaria a enseñar estos principios y valores. Creemos que con eso damos un gran aporte, queremos ayudar a rescatar esos valores.

¿Qué es lo que esperan en materia de educación superior desde el nuevo gobierno?

Nosotros quisiéramos colaborar con el gobierno con investigaciones que ellos requieran. Yo veo la educación en un contexto global y lo que yo veo es que el Ministerio de Educación necesita más dinero.

Hace unos años tuve la oportunidad de hablar ante la Asamblea Legislativa y les pedí solo una cosa: que incrementaran el presupuesto de la educación por lo menos a un 6 % del PIB.

Eso se está pidiendo desde hace ratos. No soy el primero que lo hace. Pero no me cansaré de insistir en que hace años se habló de que la educación es la solución, pero eso fue un dicho, no se ha llevado a cabo, porque los gobiernos que ha habido, todos, no le han dado a la educación el valor que tiene.

Si nos ponemos exigentes y analíticos, vamos a darnos cuenta de que el problema más grande que tiene está originado en la falta de educación.

Claro que se requiere recursos, pero para eso deberíamos pedir dinero de los países cooperantes. Es más importante que se hagan 10 escuelas que un puente.