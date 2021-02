José Andrés Hernández, diputado por San Salvador por el partido ARENA y candidato a reelección, tiene 46 años. Nació en Santa Rosa de Lima, La Unión, pero creció en el municipio de Mejicanos, lugar en el que su padre, un ganadero, fundó una empresa de carnes, que, luego, le heredaría.

Sus propuestas legislativas giran en torno al desarrollo económico y social y a la transparencia. Pero, cuando de destacar victorias se trata, menciona que, con muchos obstáculos, logró que 10 líderes religiosos llegaran a orar al Salón Azul.

El diputado también promueve que en la Constitución de la República se reconozca el interés social de las iglesias, algo que propuso en las últimas semanas al interior del Congreso.

Aunque Hernández creció en el seno de una familia católica, ahora se denomina cristiano evangélico. Por eso, para realizar su trabajo legislativo, asegura, toma como ejemplos a seguir a personajes bíblicos como Moisés y José. Es decir, le parece "un error" intentar separar sus creencias religiosas del trabajo que realiza en la Asamblea Legislativa.

En ocasiones, dice, se siente como el profeta Daniel: rodeado por leones.

"Él no la tuvo fácil, trabajaba para un rey que no creía en Dios. Un montón de envidiosos lo acusaron con el rey e hicieron que lo metiera al pozo de los leones", apunta el diputado.

Sus valores cristianos, explica, le impiden legislar a favor de algunas causas, como la aprobación del aborto en sus cuatro causales y el reconocimiento y aprobación del matrimonio civil igualitario. "Yo respeto pero no comparto su forma de pensar. Porque, para mí, el problema no son ellos, el problema es el pecado que cometen. No los podemos discriminar por eso, de ninguna manera", dice.

En su discurso, Hernández hace énfasis en que el amor que siente por el prójimo no le permite excluir a nadie, porque "todos somos pecadores". Sin embargo, no solo está en contra de la legalización del matrimonio civil igualitario, también lo considera una violación a "los derechos". "¿Qué vamos a contestar a nuestros hijos, los que somos bendecidos de tenerlos, cuando nos pregunten sobre eso? ¿Cómo explicarles la situación? No es fácil", explica Hernández.

"Yo como padre de familia tuve la experiencia fuerte de caminar en un parque con mi hijo y ver a dos personas del mismo sexo besarse. Mi hijo, que tenía apenas seis años, me preguntó: ‘Papá, ¿y qué es eso?’. Son situaciones bien complicadas porque hay que tener madurez para responder a nuestros hijos y explicarles que ante los ojos de Dios eso no es correcto", relata el diputado que, en estas elecciones, se ubica en la casilla dos por el departamento de San Salvador.

Sus prioridades legislativas están en sintonía con sus prioridades religiosas, pues propone, por ejemplo, que antes de la creación y aprobación de una ley de educación sexual integral se promueva la lectura de la biblia en los centros escolares. Porque, dice, le "parece una gran violación a los derechos de un niño estar enseñándole con instrumentos las partes íntimas de la mujer y del hombre. O cómo debe un joven ponerse un preservativo".

Además, agrega que los encargados de llevar educación sexual a los "hogares cristianos" deben ser los padres de familia.

En cuanto al alto número de niñas embarazadas que el país reporta, que es uno de los problemas que se busca reducir con una Ley de Educación en Afectividad y Sexualidad Responsable, explica que se tiene que reforzar el sistema judicial para endurecer las condenas para los agresores. Y, adjudica esa problemática a la pérdida de principios y valores.

"Suele suceder, a veces, que los violadores están dentro de la misma familia. Son hogares en los que el temor a Dios no existe", concluye.

¿Quién es?

José Andrés Hernández Diputado de ARENA y candidato a reelección

Trayectoria: Empresario y legislador desde el 2018. Busca la reelección por San Salvador.