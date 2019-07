El puente en San Isidro lleva un 40% de avance

Los pobladores de los municipios de San Isidro y Torola, en Morazán, siguen esperando ansiosos la construcción del puente que fue prometido el 5 de junio pasado a través de la cuenta oficial de Twitter del presidente de la república, Nayib Bukele.

Mientras tanto, lo que era imposible para ellos se hizo realidad hace 20 días, ya que muchos aseguran que nunca se imaginaron que iban a poder atravesar el río a pie, sobre rocas que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) trasladó a las partes más profundas, pudiendo prescindir, al fin, de la garrucha usada por décadas, y menos que podrían trasladar su ganado a través del afluente.

"Para ser honesto, nunca, jamás en mi vida se me imaginó (sic) que iba a poder cruzar el río caminando, o que mis animales iban a poder pasar hacia San Isidro. Este es un río bravo, que el que se atrevía a quererlo cruzar caminando o nadando era llevado por la corriente", comentó ayer Alexánder Ventura, de 31 años, mientras caminaba hacia Torola en donde tiene terrenos y vacas.

Los habitantes sueñan con que pronto se inaugure el puente, y muchos aseguran que a diario llegan hasta el río para ver los avances del proyecto gubernamental, que fue una de las primeras promesas de Bukele al asumir la presidencia.

Venció el plazo

El sueño está por cumplirse, a pesar de que algunos esperaban que estuviera finalizado en 45 días, como dijo el mandatario. "Al inicio yo sí creía que en 45 días iba a estar (construido), porque mis hijos me decían que el presidente había dicho que eso se iban a tardar para terminarlo, pero yo empecé a venir seguido y me fui dando cuenta (de) que iban lento. He ido marcando en el calendario los días, pero la semana pasada vine y vi que no han puesto dónde se va a detener el puente (bases)", comentó María Ayala, de 64 años.

Con todo, la emoción de los jóvenes se convierte en una aventura al cruzar el río Torola caminando sobre las rocas removidas desde la orilla, pues aseguran que por las historias que les han contando sus padres se imaginan a las personas que murieron al intentar cruzarlo.

"No es broma, cuando voy en medio del río me tiemblan los pies, pero es mi mente la que me traiciona porque me acuerdo de lo que me cuenta mi mamá, de los niños que se murieron cuando intentaban cruzarlo", dijo José Díaz, de 21 años.

Los niños que estudian en el Centro Escolar El Rosario, en el municipio de San Isidro, aseguran que sienten temor caminar sobre las rocas, es por eso que todavía utilizan el cable y cruzan a través de la garrucha. "A mí me da miedo cruzarlo, y mi mamá me dice que no, que mejor me cruce por el cable", expresó una estudiante.

Pondrán bases

El alcalde de San Isidro, José Julio Franco, informó ayer que el MOP removió las piedras que estaban en la ribera del río y las colocó en la profundidad del afluente, para que no quedara profundo y se pudiera transitar. Además, abrió calle del lado de Torola.

"Dragaron a las orillas y esas piedras las tiraron en medio para quitar la profundidad y que se pudiera pasar. Aparte de eso, al otro lado (Torola) era un cerro, entonces tuvieron que abrir calle. Yo calculo que hay un avance del 40 %, y esperamos que esté terminado a inicios de octubre", señaló el alcalde.

Agregó que esperan que dentro de dos meses se instalen las bases del puente, las cuales serán colocadas por una empresa privada. "No sé si el MOP no cuenta con la maquinaria, pero según sé, una empresa va a colocarlas y hacer el puente", informó.

En la zona de la obra hay más de 15 trabajadores del MOP, dos policías y dos soldados. El alcalde aseguró que la comuna se encarga de su alimentación.