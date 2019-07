“El que esté pagando renta en El Salvador solo está botando su dinero y financiando grupos terroristas”: Bukele

El presidente Nayib Bukele dijo el domingo en una reunión con las autoridades de Seguridad Pública que “hay que hacer una llamado a la población a que dejen de pagar la renta, a que dejen de pagar la extorsión, sobre todo en las zonas donde tenemos control territorial”.

“La gente muchas veces tiene miedo porque en ocasiones anteriores ha pasado que ha entrado una fuerza grande de la PNC o la Fuerza Armada, se toman el territorio durante un mes, mes y medio, quince días, y luego la gente dice ´no voy a pagar la renta´. Y luego la Policía y la Fuerza Armada se va y regresan los pandilleros”, reconoció Bukele, pero, según él, el nuevo plan es diferente.

“De ahora en adelante, la gente tiene que saber que la Fuerza Armada y la Policía han llegado para quedarse, y que no nos vamos a ir ni este año ni el otro. Es decir, no hay necesidad de pagar renta. El que esté pagando renta solo está botando su dinero y financiando grupos terroristas sin ningún motivo, porque nosotros no nos vamos a ir”, aseguró, en presente.

Más tarde, vía Twitter, el presidente matizó que “a medida que la población sienta confianza en el plan, que a medida que vieran que la Policía y el Ejército llegaron para quedarse, a medida que pase el tiempo, dejaran de pagar la renta”.

“Es bien difícil para ellos (pandilleros) reponer (ingresos) si logramos hacer un cierre de ese financiamiento (renta)… Obviamente es importante que para eso la población tenga total y plena confianza que tenemos el control del territorio y, la segunda, que no nos vamos a ir y que más bien vamos a apretar más”, dijo en la reunión.

Agregó que por el plan que se ejecuta, los pandilleros se han movido a zonas rurales y refugiado en comunidades donde están haciendo de los robos una fuente de ingreso.

“Tenemos bastantes reportes de La Gloria. Por ejemplo, en Mejicanos se han refugiado y están asaltando a la gente, como una forma de ´bueno, si no tenemos la renta, la extorsión, denme ustedes lo que andan´ y le están quitando a la gente $20, $30 en un acto de desesperación”, dijo. “Necesito que nos tomemos totalmente La Gloria y la vamos a peinar… tener registros de toda la gente que sale y entra”, pidió.

Poco a poco, en los territorios controlados, la gente dejará de pagar la renta.



A medida que la población vaya sintiendo confianza en el plan, a medida que vea que la Policía y el Ejército llegaron para quedarse, a medida que pase el tiempo, la gente dejará de pagar la renta. pic.twitter.com/2iOltznhYH — Nayib Bukele (@nayibbukele) 1 de julio de 2019