""El que no entre en el nuevo sistema queda resagado"

[email protected]

¿Cómo ve los acuerdos y la creación de los que se dice una nueva mesa?

Realmente estamos contentos de que se haya iniciado un proceso de diálogo con los señores ministros (Trabajo, Rolando Castro; Obras Públicas, Romeo Rodríguez; y viceministro de Transporte, Saúl Castelar). Es un comienzo en el que pensamos tratar todos los temas relacionados al transporte de manera integral. Nosotros como empresarios vamos a aportar para solucionar las aristas más complicadas que realmente tiene el tema de transporte y donde juntos podemos resolver la situación.

¿Hay confianza del sector hacia el Gobierno?

Si, confiamos. En las reuniones anteriores que se han tenido, previo a este lanzamiento de la Mesa, ya había un compromiso del ministro de Trabajo y Obras Públicas de trabajar de manera transparente y objetiva.

¿Realmente es una mesa que parte de cero?

Exactamente. Vamos a partir de cero. De hecho hay esfuerzos de empresarios que a lo mejor han estado aislados, pero a partir de este momento se harán esfuerzos conjuntos donde esta mesa buscará integrar cada uno de los temas que afectan al sector.

La mesa debe tener un objetivo común.

El punto clave es dar un mejor servicio a la población, pero para ello es que se debe discutir toda la problemática.

En diciembre para la aprobación de la prórroga del subsidio se habló de condicionamientos de parte del Gobierno y ese fue el debate en la Asamblea Legislativa. ¿Estarían de acuerdo si les imponen condiciones por el subsidio?

A partir de este momento cada uno de esos temas se van a discutir en esta mesa, se desarrollaran cada uno de estos temas y en base a ello se presentará una propuesta a la Asamblea Legislativa.

El gobierno fue muy abierto al decir que no se puede iniciar y exigir cosas de inmediato. ¿Les indica eso que se debe tener confianza?

Es muy obvio que hay una realidad que no hay que ocultar, hay una serie de problemas que tienen el sector transporte y si no se toma de una forma integral no se podría tener una modernización. Hay que generar confianza.

¿Qué pasará con los transportistas que no se integren a esta nueva dinámica?

Hay una nueva realidad. El señor presidente de la República, Nayib Bukele, ha sido bien claro en que la idea es desarrollar un nuevo sistema de transporte que dignifique a los usuarios pero también a los empresarios y a partir de eso el que no quiera entrar en este nuevo sistema de modernización se queda rezagado.