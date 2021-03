“El que te da más barato, te pide más requisitos para entregar el dinero”: Ministro de Hacienda

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya confirmó ayer que El Salvador negocia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por hasta $1,300 millones, capital que le permitirá ordenar las finanzas públicas afectadas por una creciente deuda y del impacto de la pandemia del covid-19 en la economía.

Ante el anuncio, diferentes sectores han advertido que al tener un acuerdo con el FMI también se asume una serie de compromisos fiscales como subir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la implementación de medidas de contención del gasto, como reducción de empleos públicos.

Sin embargo, el titular de Hacienda aseguró esta mañana en una entrevista televisiva que "no se va a despedir gente”, al mismo tiempo, afirmó que tampoco se busca incrementar el IVA, que actualmente es de un 13 %. "No está dentro de los condicionamientos", agregó.

El funcionario destacó que en su lugar buscan echar mano de la efectividad del combate a la evasión, la elusión y el contrabando.

No obstante, tras negar que ambas medidas estén dentro del acuerdo, el funcionario argumentó que ellos podrían buscar más fuentes de financiamiento, pero que el del Fondo Monetario Internacional (FMI) "es más barato"y los demás son "más caros".

“El que te da más barato, te pide más requisitos para entregar el dinero”, respondió Zelaya, quien justificó que están acudiendo al FMI “porque un banco normal no va a dar una tasa de 1.4%, esas condiciones no se encuentran en ningún otro lado”. Pero no explicó con claridad cuáles son las condiciones que El Salvador tendrá con el acuerdo.

Afirmó que organismos como el Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han estado conversando con el país siempre, "no es que el presidente Bukele haya iniciado conversaciones con ellos", dijo.

Ayer, Zelaya declaró ante medios que el acuerdo ronda entre $1,200 y $1,300 millones repartidos en tres años y que el primer año sería un desembolso entre $450 y $500 millones para financiar la brecha presupuestaria de 2021.

Esta mañana, reiteró que dicho acuerdo “será muy distinto al que Costa Rica alcanzó el Fondo Monetario, que fue rechazado”.

Sectores políticos costarricenses rechazaron esa iniciativa en septiembre de 2020 pues la consideraban demasiado cargada hacia nuevos impuestos, mientras en octubre sindicatos y grupos sociales protagonizaron tres semanas de protestas que tuvieron episodios violentos.