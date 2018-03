El recorte al subsidio de energía y otras siete particulares noticias de la semana

Lee también

Esta semana destacaron hechos noticiosos como el recorte a los montos del subsidio a la energía, pero también se conocieron otros sucesos lamentables que involucran a las especies animales de El Salvador. Conozca todo lo acontecido durante los últimos siete días a continuación:



Gobierno reduce subsidio a energía eléctrica



El Gobierno redujo los montos del subsidio a la energía eléctrica que reciben cerca de un millón de hogares y como resultado estos percibirán aumentos en sus facturas a partir del próximo mes. Por ejemplo, una familia con un consumo de 75 kilovatios hora al mes pagaba, con el subsidio, una factura de $6.76. Con el cambio vigente desde el pasado fin de semana, el mismo hogar pagará $11.51.



Trump amplía categorías para deportar inmigrantes



Con una orden ejecutiva firmada el 25 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estableció nuevas reglamentaciones para deportar a inmigrantes. Son prioridad para ser devueltos a sus países, por ejemplo, los que enfrenten cargos por ofensas criminales, los que hayan participado en fraude, quienes contraten a “coyotes”, quienes abusen de un programa público, entre otros.



Crean fondo para dar asesoría legal a migrantes y ayudar a los deportados



Diputados de la Asamblea Legislativa avalaron la creación del Fondo de Actividades Especiales para la Atención de los Salvadoreños y Salvadoreñas en el Exterior y para las Personas Retornadas. Con el fondo se busca beneficiar a los salvadoreños que residen en el exterior mediante una mejor atención y protección consular, así como el programa de inserción y reinserción para quienes son deportados.



Exprimera dama procesada en libertad por lavado de dinero



El Juzgado Séptimo de Paz decidió que la exprimera dama Ana Ligia Mixco de Saca, sea procesada en libertad, mientras la Fiscalía amplía la investigación del caso denominado "Destape a la Corrupción". A Mixco, acusada de lavado de dinero junto a un grupo de publicistas y exempleados de la Presidencia, le impusieron una fianza para poder ser procesada con medidas sustitutivas a la detención.



Hallan planetas que podrían albergar vida



A tan solo 40 años luz de la Tierra hay un sistema estelar con siete planetas de masa similar al nuestro, tres de los cuales se encuentran en la zona habitable y podrían albergar océanos de agua en la superficie, lo que aumenta la posibilidad de que ese sistema pudiera acoger vida.



Suspendieron desalojo de comunidad Emmanuel



El desalojo de la comunidad Emmanuel, localizada en Santa Tecla, estaba programada para el pasado miércoles. Sin embargo, la CSJ admitió un recurso de última hora, presentado por la defensa de los habitantes del lugar, por lo que se suspendió la orden de desalojo de la Cámara de Segunda Instancia. De igual forma los miembros de la comunidad llevaron a cabo protestas que complicaron el tráfico vehicular.



Un zorro dorado fallecido y una tortuga a la que le amputaron la aleta

El zorro dorado que fue atropellado por un conductor en la calle a Huizúcar, en San Salvador, murió la tarde del miércoles debido a una recaída en su salud, después de 26 días de curaciones intensivas. Esta misma semana veterinarios se vieron obligados a amputarle una aleta a una tortuga golfina, luego que se enredara en una malla en el mar.



ONU rechaza propuesta de mediar diálogo entre pandillas y Gobierno salvadoreño



El enviado especial de la ONU a El Salvador, Benito Andión, aseguró que el ente multinacional no mediará entre las pandillas y el Gobierno para la instauración de un diálogo. "Definitivamente no" habrá un diálogo y "hemos sido en eso perfectamente claros" porque la ONU está "estrictamente apegada a derecho y consideramos no es posible que (la aplicación de) la ley se negocie", dijo Andión en una entrevista televisiva.