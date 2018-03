El reencuentro del “Chapo” con su esposa ante un juez

Lee también

Solo cuando Joaquín “el Chapo” Guzmán encontró el rostro de su mujer en la sala, la mirada del exjefe del cartel de Sinaloa dejó de tener momentáneamente la expresión perdida que mantuvo durante la mayor parte de su comparecencia ante el juez en Nueva York.Vestido con el uniforme naranja de los reos y con un suéter azul oscuro por encima, era la primera vez que el narcotraficante mexicano, de 59 años, veía a la ex reina de la belleza Emma Coronel desde que el 19 de enero por la noche llegó a la ciudad estadounidense extraditado desde México.“El Chapo” Guzmán, el hombre más buscado durante unos meses tras su sonada fuga de una cárcel mexicana en 2015, no dejó el viernes pasado ver ningún signo de nerviosismo mientras escuchaba el relato de lo que acontecía en la corte por voz de un traductor.Coronel, de 27 años y madre de sus dos gemelas, estuvo sentada detrás, tras haber viajado desde su país sabiendo que no podría intercambiar palabras con su marido ni verlo a solas. Si nada cambia, la próxima vez que se vean será de la misma manera el 5 de mayo, para cuando ha sido fijada la próxima audiencia.La nube de periodistas desplazada a Brooklyn no logró obtener declaración alguna de Coronel, vestida de negro y protegiéndose el cuello del frío neoyorquino con una bufanda. Es la tercera compañera del narco.