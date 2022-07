El régimen de excepción dejó sin pescadores a Los Blancos

Héctor, Erick, David, Irving, Albino, Denis, Álvaro, Antonio, Milton y Esteban son algunos nombres de pescadores de la playa Los Blancos, en el municipio de San Luis La Herradura, que han sido capturados durante el régimen de excepción, pese a que sus familiares aseguran no tenían vínculos con pandillas.

En ese lugar ya no hay pescadores y los motores de las lanchas están apagados. La mayoría de hombres que habitan esa playa están en prisión y son, según sus familias, quienes llevaban el sustento diario.

Un equipo de LA PRENSA GRÁFICA constató la situación esta semana y observó que las lanchas están sobre la arena, algunas incluso se han arruinado. Los pocos hombres que quedan en el sector aseguran tener miedo de ser capturados e incluso pidieron no ser identificados.

Uno de los dueños de lanchas confirmó que dos de sus colaboradores fueron detenidos y que no hay nadie quien opere las embarcaciones. "La pesca se ha ido abajo porque todas esas lanchas están tiradas. Uno de esos cipotes (Irving) trabajaba en la ‘Diana Lisset’ como piloto, era mi empleado. La mayoría de jóvenes se dedicaba a eso, a las 5:00 a. m. ya venían todos con el hielo, pero ya no están, se los han llevado", narró la fuente.

Según explicaron las esposas de los pescadores, lo que ganaban dependía si la marea estaba buena o mala. En tiempos buenos ganaban hasta $50 dólares diarios, que tenían que ser divididos entre tres personas. Los dos que iban en la lancha y para el dueño de la misma.

Esa cifra era el principal sustento de muchas familias de la referida playa. "Exigimos la libertad para nuestros pescadores", fue la petición de un grupo aproximado de 20 mujeres que se concentraron en Los Blancos para ser escuchadas.

Ellas aseguran que más de 15 pescadores, entre los que se encuentran padres, hermanos e hijos, han sido capturados desde el 30 de marzo, pocos días después que la Asamblea Legislativa aprobó el régimen de excepción.

"Como ven, ahí están las lanchas sin alguien que las lleve a trabajar al mar porque todos los pescadores se los han llevado y esa es una injusticia. Hay muchos jóvenes que ya son papás y muchos hijos que están necesitando el amor y el alimento que su papá les llevaba a la casa", relató Celina Henríquez, a quien la Policía le ha capturado a su padre y a su hermano.

Albino Henríquez Martínez e Irving Henríquez son padre y hermano de Celina. Al primero lo capturaron el 30 de marzo. Es un veterano de la Fuerza Armada y la policía lo señala de colaborar con las pandillas, una acusación que su hija rechaza y desmiente.

"Comenzando el régimen cayó mi papá, el 30 de marzo; cuando cumplió tres meses en prisión mi papá capturaron a mi hermano, que es pescador e injustamente lo capturaron y se lo llevaron. Incluso él le ayudaba a mi mamá, pero ahora no le puede ayudar porque está encerrado", describió Celina.

Irving Henríquez fue capturado a finales de junio. Dicen que en dos ocasiones los agentes policiales llegaron a su vivienda. La primera vez llegaron en mayo, según relató su familia, y en esa ocasión los policías le dieron una golpiza pero no lo capturaron.

"Nos preocupamos por él porque recibió muchos golpes de ellos (agentes policiales) en la cabeza, entonces mi hermano no podía dormir del dolor de cabeza y ahora que lo tenemos adentro ¿cómo hará mi hermano? Una pastilla no les pasan, no podemos verlos para saber si están bien. Él estaba en recuperación de esa golpiza, a él no le encontraron nada", explicó Celina.

El 30 de junio militares y policías llegaron nuevamente a la casa de Irving y le dijeron que se lo llevarían al puesto policial para realizarle unas preguntas. Su hermana los acompañó y vio cuando los agentes consultaron una y otra vez el documento de identidad de Irving, pero observaron que no tenía antecedentes y que estaba limpio.

"Le metían el DUI al sistema y lo verificaban y no le encontraron nada. Hasta cuatro veces lo metieron y no les salió nada, pero al final estuvimos como tres horas y las autoridades se lo llevaron a las bartolinas de Zacatecoluca", recordó.

Otro de los casos es el de Maribel Morales. Asegura que le capturaron a su esposo y a un cuñado, Erick Melgar y Francisco Franco, respectivamente.

Melgar fue detenido el 29 de marzo cuando se encontraba jugando fútbol en la playa junto a otras personas. Su cuñada asegura que se lo llevaron sin ninguna justificación y le dijeron que fue capturado "por orden del presidente".

"Aquí son entre 15 a 20 pescadores detenidos. Están todas las lanchas afuera porque no hay quien vaya a pescar o tal vez alguno que otro está su dueño afuera, pero sus ayudantes no están porque están detenidos, y así no se puede hacer nada", explicó Morales.

"Las personas que vivimos de la pesca estamos ahorita ganando una miseria, porque los pescadores están presos, cuando claramente no se les ha demostrado su culpabilidad", agregó.

La mayoría de personas que denunciaron las capturas aseguraron que se arrepienten de haber confiado en el gobierno ahora que este les ha detenido a sus familiares. "Ya vienen las elecciones nuevamente, que piense, que no nos quiera humillar a los pobres, porque somos trabajadores y honrados y no vamos a permitir que nos haga lo mismo de nuevo", dijo Marina Barahona, mientras espera que alguna institución les extienda la mano.