"El régimen de excepción jurídicamente es una figura fea, suprimen los derechos a la gente": Dagoberto Gutiérrez

El analista político Dagoberto Gutiérrez cuestionó, esta mañana, en una entrevista televisiva, sobre la decisión del Gobierno del régimen de excepción. El analista mencionó que la Constitución expresa que se pueden suspender las garantías de los derechos, pero que no se suspenden los derechos como tal, dejando un vacío jurídico.

"Con respecto al régimen de excepción, jurídicamente es una figura fea porque el estado adquiere capacidad para quitarle los derechos a la gente. En el régimen de excepción hay un desorden, porque normalmente es el Estado el protector de los derechos, pero es un recurso político cuando el estado está amenazado", dijo Gutiérrez.

Por otro lado, Gutiérrez también se refirió al papel de la oposición con respecto a las críticas del Gobierno y explicó que son válidas con su base en los derechos humanos. "¿Que estén en contra (oposición) se debe entender que apoyan a los pandilleros? Yo creo que no. Es cosa del discurso, de los derechos humanos. Las organizaciones tienen su base en los derechos humanos, pero no tienen su base en los salarios, la comida o la vivienda de la gente", manifestó Gutiérrez. "La oposición es parte del juego democrático. Yo sé que la oposición en este momento parece que no tiene mucha fuerza, eso es hoy por hoy. Pero el arma es el voto y puede cambiar en cualquier momento", agregó.

Con respecto al método de captura, Gutiérrez también expresó que "si alguien me imputa un ilícito, dejo de ser inocente, pero paso a ser presunto culpable. El Estado tiene que comprobar que soy culpable. Eso esta en el artículo 12, pero en el artículo 13 el Estado necesita tiempo en donde cada uno necesita abrirse un expediente y ahora es una cantidad muy grande de personas", explicó.

De igual forma, el analista aclaró que el golpe a las pandillas ha sido muy fuerte, pero no considera que sea un golpe definitivo. "El fenomeno de las pandillas tiene más de 30 años y estamos hablando de un poder económico, político, social y militar", puntualizó Gutiérrez.

Finalmente, Gutiérrez analizó la posibilidad de un golpe de Estado y dijo que si esto se estuviera fraguando se haría "en silencio y en clandestinidad" y no públicamente en televisión. "El pueblo tiene derecho a la insurrección, pero solo para restaurar el orden constitucional; y solo en casos de grave violación a los derechos humanos. Esta en la constitucion. Esto no quiere decir que sea legal, pero es un hecho político", detalló el analista político.