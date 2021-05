El reto de ser mamá en la pandemia

El rol de madre de Krissia Girón llegó a sus veintitantos años, ahora es madre de un niño que inicia la adolescencia. "La maternidad es una tarea que conlleva no solo la crianza física de alimentarlo y educarlo, sino que va más allá y requiere que como mujeres nos adaptemos a las demandas de la crianza", reflexiona.

Para Krissia, la crianza debe ser integral y afirma que le ha llevado a asumir muchos roles.

"Con mi hijo me ha tocado asumir todo tipo de roles, desde los más tradicionales, como lavar, planchar, cocinar, hasta ser psicóloga o profesora. Creo que no hay rol que las mujeres no asumamos en la maternidad, sobre todo cuando no hay una figura paterna que apoye la crianza", reflexiona.

Con la llegada de la pandemia, el trabajo de campo que casi siempre mantenía a Krissia alejada del hogar dio un giro por completo, ahora trabaja desde casa y casi siempre le toca atender ambas tareas a la vez. "Los roles se han vuelto más intensos. Me toca trabajar desde casa y es como que no terminara. Estoy conectada al trabajo remunerado y me desconecto para integrarme al trabajo no remunerado", dice.

Un día normal en la rutina de Krissia y su hijo comienza a las 8 de la mañana, cuando el niño comienza sus clases virtuales y ella su trabajo en casa. "Por dicha, él ya pone sus alarmas y sabe que a las 8 debe atender clases y yo me dedico a trabajar. A eso de las 10 nos desconectamos un ratito, pero si hay problemas tecnológicos lo apoyo, o si necesita refuerzo en sus clases también", detalla.

"Hay días normales. Como ya tiene 12 años, le enseño a hacer cosas como aprender a usar la cocina para calentar su almuerzo, y ya tiene algunas responsabilidades en casa, porque necesito crear un adulto funcional. En un día atípico, a veces, me toca llevarlo a trabajar", dice.

Las tareas para Krissia no tienen fin, pero afirma que procura educar desde una crianza positiva. "Nuestra cultura es violenta y las madres que nos criaron con violencia vamos haciendo lo mismo cuando no entendemos por qué nuestro hijo actúa de una forma o no sigue nuestras indicaciones, pero debemos romper el círculo y cambiar las cosas", dice.

El esfuerzo afirma que vale la pena. "Que responda a este tipo de enseñanzas es una gran satisfacción. De momento, aprecia lo que se le enseña dentro de su familia y atiende las observaciones y procura practicar lo que se le dice. Viene la adolescencia y no sé qué va a pasar, pero, de momento, es lo que más me satisface", afirma.

Krissia dice que una familia con un padre ausente implica superar muchos desafíos, como los económicos o psicológicos, sobre todo cuando se inicia la maternidad bien joven.

"Para mí es importante que mi hijo trabaje la parte emocional y pueda comprender que los adultos también toman decisiones que dañan, como, por ejemplo, esperar a papá y que no llegue nunca; o esperar una promesa de una salida en fin de semana y que no suceda. Esas situaciones son duras para una de madre porque no quiere ver tristes a los niños, frustrados o sentimentales", dice.

Para Krissia, dejar de romantizar la maternidad y respetar la decisión de ser o no madre de cada mujer es importante. "Como madres, creemos que todo es amor, que estar con los hijos y enseñarles es una gran cosa y claro que sí, pero eso no es en todo momento. Los hijos tienen sus particularidades y a una no le enseñaron a ser psicóloga, terapeuta o maestra como para lidiar con esas dificultades", describe.

Reto

Krissia es madre de un niño de 12 años. Afirma que ser madre es un reto personal, por ello es clave que la maternidad sea deseada y no impuesta. Para ella, una mujer no debe ser juzgada por su decisión de ser o no ser mamá, porque cada una vive sus propios desafíos y satisfacciones.