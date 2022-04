"El señor agente me dijo que la solvencia no servía de nada", relata madre de capturado

La puerta principal de El Penalito se abre, ocasionalmente, para dar paso a algún policía. Cuando esto ocurre, un puñado de mujeres se agrupa, del otro lado de la calle, para intentar echar un vistazo adentro. Se paran en puntas, hacen visera con las manos, extienden los brazos. "¡Allá lo tienen!, ¡Ahí se ve!", exclaman, algunas, cargando con niños pequeños. Los segundos que dura abierta esa puerta son, para muchas, la única ocasión de ver a sus familiares privados de libertad.



La mañana del sábado reúne, en la acera opuesta al recinto, a una veintena de familiares de detenidos. La mayoría son mujeres. Mujeres que llevan consigo niños y niñas. Ellas esperan ahí, del otro lado de la calle, a que trasladen a sus familiares, todos hombres. Les han dicho que a las 11 de la mañana partirán al Centro Penal "La Esperanza". Les han dicho que esa mañana a ellos se los llevan a Mariona.



En las afueras de El Penalito ya no hay aglomeración de gente. Pero, a 28 días del inicio del régimen de excepción, las familias siguen llegando a pedir información sobre sus capturados. Siguen llegando a esperar. El viernes 22 de abril, explican varias mujeres, hubo operativos policiales en distintos puntos de San Salvador. Los operativos se llevaron a mecánicos, vendedores, personas de la tercera edad y madres de familia.



"Me dijeron que él se iba a quedar por decreto", explica una mujer a quien le capturaron a su hijo. "No aparece delito, solamente me dijeron que iba en vías de investigación". Para las 10 a.m. del sábado 23, es decir, menos de 24 horas de la captura, el hombre ya había sido trasladado a Mariona.



Ahí, las solvencias policiales y antecedentes penales no tienen ningún valor. Son simples papeles doblados en bolsillos. "Yo enseñé, ayer, la solvencia a los agentes. Se lo llevaron de todas formas. El señor agente solo me dijo que eso no servía de nada", dice otra mujer, con los papeles en la mano. A su hijo de 20 años, explica, le habían solicitado el documento para conseguir trabajo. A él lo capturaron ayer, en la comunidad Tinetti de San Salvador.



Los policías llegaron a la colonia Luz, siempre en San Salvador, sin querer escuchar a nadie. Así explica Marta, sentada en un banco plástico en la acera. Su esposo está ahí, dentro de El Penalito. Su hermano estuvo en el mismo lugar ocho días antes. Marta tiene la solvencia policial y los antecedentes penales de su esposo con ella. Los mostró el viernes 22, dice, cuando los agentes llegaron a su vivienda para efectuar la captura. "Pero no quisieron leer ni escuchar", afirma. Entre los dos días, cuenta, ha gastado cerca de $40 en alimentación para su esposo y transporte. Lo único que sabe es que él "va para Mariona". El mismo lugar donde, también, está su hermano.



"Si hay solvencia y antecedentes penales, no me explico por qué llevarse a la gente. Son documentos que el Estado da para dar fe de que uno no es delincuente", dice Marta, conversando con otra mujer que solo asiente. "Entonces, ¿en qué estamos? No estamos en nada, la verdad", concluye.



"Con el niño estaba pasando consulta, y de ahí la fueron a sacar", explica una mujer con un niño entre sus brazos. Habla de su hija, la madre del pequeño. Según cuenta, están esperando a que trasladen a las mujeres al penal de Ilopango. Se acercaron con el grupo de familiares de capturados que presenciaron el traslado, a las 11 a.m., al penal La Esperanza. A la madre del niño la capturaron por "agrupaciones ilícitas", asevera.



"Hay muchos inocentes en esto", dice una tía del niño. La misma explica que a la madre la capturaron "solo por tener tatuajes artísticos": "por eso es que la confundieron", dice. Ella tenía tatuado, cuenta, el nombre del niño. "Le pedimos al Presidente que vea. Hay muchas personas inocentes que votaron por él ahí dentro. Por mucha gente que tiene aquí dentro, él está sentado como Presidente", concluye la mujer. Levanta la voz, no quiere que su narración se pierda entre los llantos de algunas mujeres. "Hay mucha gente inocente", dice, mientras recibe al niño en sus brazos.

UN PÚBLICO INFORMADO

DECIDE MEJOR.

POR ESO INFORMAR ES

UN SERVICIO DE PAÍS.

APOYA A LOS CIUDADANOS QUE

CREEN EN LA DEMOCRACIA

Y HAGAMOS PAÍS. Hacemos periodismo desde hace 106 años. Y ahora, como en otros periodos de la historia de El Salvador, el periodismo es fundamental para que la opinión pública se fortalezca.



HAZTE MIEMBRO Y DISFRUTA DE BENEFICIOS EXCLUSIVOS Hágase miembro ahora