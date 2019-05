"El servicio exterior estará a disposición del pueblo"

Egriselda López, designada el pasado martes por el presidente electo Nayib Bukele como la próxima embajadora de El Salvador ante Naciones Unidas, aseguró que desde su nuevo puesto velará por los intereses de país, pero no desde un punto ideológico.

López, quien según su hoja de vida ya fungió como consejera y luego como ministra consejera ante Naciones Unidas en 2013, expresó que algunas posturas que se ha tenido el país desde la misión internacional con sede en Nueva York tendrán un giro según lo ha dicho Bukele "en reiteradas ocasiones".

"Yo creo que cualquier representación se debe al pueblo y, en este caso, el presidente electo tiene muy claro que el servicio exterior va a estar a disposición del pueblo, de qué es lo que le conviene a El Salvador no en función de una ideología, sino lo que le conviene al país", manifestó la próxima funcionaria durante la entrevista "Diálogo 21".

La nueva embajadora ante Naciones Unidas enfatizó que se debe romper con esa premisa de que el servicio exterior se debe a una ideología específica.

López también manifestó algunas de sus prioridades a partir del 1.º de junio, entre las que se encuentran "posicionar a El Salvador en defensa de derechos humanos, trabajar en materia de desarrollo sostenible, lograr cooperaciones con agencias especializadas de Naciones Unidas para el combate a la pobreza y desigualdad y el cambio climático".

Además, dijo que en el plano personal aspiró "a ver lo que se está haciendo bien, pero me gustaría acercarme más a la gente, porque aunque pueda que se esté haciendo un buen trabajo en Naciones Unidas, la gente desconoce qué se hace y me gustaría que todos los temas que se abordan, compartirlos de una forma más interactiva con la gente y no solo con los salvadoreños en el país, sino también la diáspora".

En cuanto al tema del aborto y LGTBI, López dijo que "es de recordar que la posición de El Salvador no se construye en el aire, emana de la Constitución de la República y de aquellos tratados internacionales que se han firmado".