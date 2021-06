"El talón de Aquiles del Gobierno es la mentira": FESPAD

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) publicó este 1 de junio un breve informe sobre los dos años de Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.

El informe ha sido titulado "El talón de Aquiles del Gobierno es la mentira, la corrupción, el golpe a la institucionalidad democrática, y el autoritarismo". El documento de veinte páginas desglosa en 14 puntos la gestión de Bukele.

Las temáticas abordadas son el estado de los Derechos Humanos en El Salvador ante la pandemia, la relevancia de lo social, la situación de pobreza, la entrega de paquetes de alimentos en el marco de la pandemia, la omisión gubernamental para el aumento al salario mínimo, el cierre de espacios de participación, los señalamientos por indicios de actos de corrupción, la disminución de la violencia homicida, las personas desaparecidas, el insuperable problema penitenciario, el golpe a la institucionalidad democrática, ataques a la libertad de prensa y libertad de expresión, la Fiscalía General de la República y la concentración del poder y rompimiento del régimen democrático.

Una de las conclusiones de FESPAD es que "en estos dos primeros años de administración de Gobierno hay una sensible regresión en materia de goce de derechos humanos" y "por primera vez desde la firma de los Acuerdos de Paz el núcleo de derechos fundamentales se ha visto bajo riesgo y amenaza".

Plantea que "la pandemia por covid-19 ha representado una oportunidad que el Gobierno ha aprovechado para concentrar la atención de la población en la gestión que se ha realizado" y que "poco se ha avanzado en la atención de los problemas estructurales e históricos del país, de lo cual poco se percibe por parte de la población".

"En las condiciones de correlación institucional actual, de concentración de poder, el Gobierno tiene la oportunidad de provocar los cambios estructurale necesarios para eliminar los problemas históricos y mejorar la situación del país; no obstante, en estos primeros dos años no hay ni un solo cambio que indique que el camino a seguir sea ese. Pendiente está la reforma a la política de recaudación fiscal, el sistema privado de pensiones, el sistema público de salud, el tema agua y medio ambiente, entre otros".

FESPAD resalta que "la esperanza que un alto porcentaje de salvadoreños ha depositado en el presidente de la República, y en los diputados, no representa un cheque en blanco para tomar decisiones contrarias a la Constitución de la República y las leyes" y ser democrático no implica solamente haber llegado por dicha vía al poder sino tener un ejercicio democrático de este. "Lamentablemente en estos dos primeros años no ha sido así", indica.

Señala que en menos de un mes, desde el 1 de mayo, se permitió el establecimiento de "escenarios impensados" que incluyen la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, del fiscal general, y la aprobación de deuda con montos que superan toda la deuda adquirida en el 2020.

Sobre el tema de las desapariciones, el informe dice que en 2020 se reportaron 1,539 desapariciones de personas, de las cuales 526 son mujeres y 1,036 son hombres, de acuerdo con cifras de la PNC. En tanto, la Fiscalía cifró el número de desapariciones en 673. En ambos casos, el período de edad mayoritario de las víctimas se encuentra entre los 1 y 40 años.

En cuanto a la omisión del aumento al salario mínimo, la FESPAD recordó que este se realiza cada tres años según la ley y el último aumento, que debía ocurrir en 2017, se hizo en 2018 y "ya transcurrieron otros tres años y la administración gubernamental actua ni siquiera ha iniciado la discusión del aumento al interior del Consejo Nacional del Salario Mínimo, que es un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo".