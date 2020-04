"El teniente Trejos me arrodilló y me golpeó... después me dijo: alistáte $300": pescadores denuncian golpiza de miembros de Fuerza Naval

Dos pescadores de la zona costera de Conchagua, en La Unión, denunciaron que recientemente, en medio de la emergencia por la pandemia de covid-19, fueron golpeados y amenazados por miembros de la Fuerza Naval destacados en el puesto del cantón Playas Negras, siempre en el referido municipio.

La primera agresión se registró el pasado 6 de abril, cuando uno de los pescadores se presentó al local donde se encuentran los navales, para reportar su salida al mar, pues desde que inició la emergencia han recibido instrucciones de parte de los marines que deben reportarse cuando salen a sus faenas y cuando regresan.

"Fue el teniente Trejos el que me golpeó en las piernas, me arrodilló y me golpeó en la cabeza y la espalda, y sino hubiese sido por un primo que llegó, no sé que hubiera pasado, porque después de eso me amenazó y me dijo que me iba arrepentir. Después me dijo: alistate $300 y allí que muera, osea quería que le diera dinero para dejarme ir", relató el pescador.

Tres días después de esa agresión, otro pescador también fue golpeado por el mismo oficial, debido a que el trabajador se negó a brindarle información sobre el lugar de residencia de la primera víctima. Otros pescadores aseguran que también fueron intimidados porque no brindaban información sobre el primer hombre golpeado.

Los pescadores aseguran que en todas las ocasiones el oficial de la Naval en cuestión les ha dejado entrever que dicha situación obedece a que hace un año hubo personas que al parecer cortaron el ancla de una lancha que tienen los miembros de la Fuerza Naval en dicha playa, pero las víctimas de la golpiza se desligan de ese hecho.

Este viernes se trató de obtener una postura del capitán Heriberto Méndez, comandante de la base Naval de La Unión, sobre dichos hechos y las denuncias de los pescadores, pero aseguró no estar autorizado para brindar declaraciones a la prensa.

De manera extraoficial se conoció que dichas denuncias ya son del conocimiento de las jefaturas de la Fuerza Naval, incluso, una fuente confirmó que debido a esa situación el grupo de marines junto al oficial señalado, fueron trasladados de ese lugar. Los pescadores también confirmaron que ha llegado otro grupo al lugar.

"El miedo que tenemos es que lo vayan ir a sacar de su casa o nos pueden hacer algo a alguno de nosotros allá adentro del mar. Tenemos miedo porque han sido trasladados a la zona del golfo y nosotros llegamos hasta esa zona a pescar y allí adentro si nos encuentran nos pueden golpear y hasta matar y lo tiran al agua a uno y nadie ve nada", dijo otro de los pescadores.

Otros trabajadores del mar aseguraron que después de esas agresiones han tenido temor de llegar al puesto naval para pedir autorización para salir a pescar, pero esperan que el nuevo grupo de marines que ha llegado al lugar, les respete sus derechos.