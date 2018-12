William Cáceres, considera que el problema del transporte pasa por la intervención de todos los sectores; no basta con solo cambiar las unidades, hay que cambiar todas las condicionesde este sector productivo del país.

Les han autorizado un subsidio más entre críticas, acuerdos y reclamos en la Asamblea. ¿Qué piensan los empresarios de transporte de esto?

Nosotros creemos que el transporte público debe dar un salto de calidad, estamos claros en eso y no lo negamos, pero respaldado por el Gobierno, sea del sector político que sea. Si nosotros creemos que el sector va a caminar solo en la actuales condiciones socioeconómicas es imposible. Ningún Gobierno ha querido darle la importancia que este sector tiene y es de los más importantes en cualquier país, sin transporte un país no se dinamiza. Si no hay transporte no hay conectividad.

Las quejas siempre están y son de todos, no solo del sector político, también los usuarios.

Aún hay una deuda hacia los usuarios y es la calidad del servicio, pero para ello se deben dar las facilidades operativas sanas, pero tenemos que lidiar con la policía, los malos policías, con las pandillas, con las que hemos tenido que "hablar" necesariamente, no voluntariamente.

¿Por qué necesariamente? ¿Y los planes de seguridad implementados?

Gran cantidad de compañeros deben pagar para que no los maten y si no es a ellos a los empleados, amenazan a sus familias, amenazan con que les van a quemar el bus y una gran parte todavía soporta a la delincuencia común. Se espera que el sector se estabilice, pero no puede con muchas condiciones.

¿Y las cámaras en los buses, los GPS que dicen tener. Ustedes mismos admiten que ha bajado la delincuencia en varias rutas?

En la parte interdepartamental, en oriente casi todas las unidades tienen servicio de seguridad, en la parte occidental casi el 75 % del servicio tienen cámara y GPS, en el Área Metropolitana solo hay un 45 %. Y este es un esfuerzo que hacen los empresarios para dar garantías a los usuarios. Las cámaras también permiten tener un control sobre el recaudo, pero más allá de todo esto está la seguridad, que no nos compete a nosotros.

¿Y que pasa con el otro 55 % del AMSS?

Digámoslo así: O no tienen el presupuesto para instalarlo o no les interesa este sistema de seguridad.

Pero tienen cámaras, esto da cierta seguridad, ¿y qué pasa entonces con la extorsión?

Es difícil controlarlo. Las pandillas utilizan niños, adultos, vendedores de dulces. Es un problema estructural que lo tiene que resolver el Gobierno y que nosotros no podemos controlar. Es bueno profundizar en mejores planes de seguridad, hay que tener planes estratégicos, pero no coyunturales.

Y las otras quejas: paran donde quieren, maltratan al pasajero, conducen temerariamente, irrespetan señales de tránsito.

En este país de más de un millón de vehículos no creo que alguien no haya violado la ley, violamos la ley todos. Somos un país desordenado en materia de tránsito y tráfico. Los reclamos en la Asamblea Legislativa, específicamente por el diputado David Reyes (reclama mal servicio y renovación de buses), son más en contexto político que técnico. Este sector ha invertido millones en la renovación y muchos de los buses ya vienen incluso con servicio para personas con discapacidad, se ha renovado con unidades nuevas.

Y las quejas por el maltrato al usuario, el irrespeto en las vías.

No tenemos mano de obra especializada de donde la sacamos. Algunas empresas están capacitando a sus propios conductores. Pero dicen que ellos paran donde quiera, y la gente se quiere bajar donde ellos quieren, y si no les paran golpean la unidad, es un problema entre ambos. El pasajero quiere que lo dejen frente de la casa; además es un problema cultural. Se quejan de mala atención ¿y los hospitales dan buena atención? ¿Y ANDA da un buen servicio? Lo que pasa es que nosotros somos más visibles. Es un problema estructural el que se tiene que resolver. La ley nos exige unidades con sistemas para personas con discapacidad y la infraestructura vial no está apta para ello, ¿cómo baja una rampa un bus? Las paradas de buses están marcadas para dos buses, no hay deribadores. El problema se resuelve con educación.

Algunos dicen que se quejan de todo pero no dejan el negocio, además tienen el subsidio.

No es una queja, es una demanda de que en el problema del trasporte deben intervenir todos: el Gobierno, los transportistas, la empresa privada y hasta los usuarios. El subsidio no es para nosotros, es para la población, para mantener estable la tarifa en $0.20 y $0.25, lo que no dicen es que llevamos 10 años con esa tarifa y que los repuestos y demás aditivos han venido recurrentemente en aumento, llantas, aceites. Cómo puede este sector desarrollarse con una tarifa de $0.20.

Al bajar el combustible tienen mayor margen de ganancia.

Eso dicen los diputados, que el combustible bajó, pero por el hecho de que bajó hace una semanas no significa que nos haremos millonarios en ese período, además este sector no es de millonarios es de gente trabajadora, de gente que ha venido de mucho esfuerzo personal, solo quieren ser parte de un sistema económico que trascienda, hacer operativo el sector. Ya lo dije el transporte debe tener una solución integral, de país, es un problema estructural histórico y no es de los transportistas, tiene que ver con las condiciones económicas, educativas, culturales. Es necesario que nos sentemos todos y buscar las soluciones y si no cambia el país tampoco cambiará el transporte.