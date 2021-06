“El último beso que me dio fue el lunes, y ya no volvió”

“Cada vez que se iba a ir trabajar siempre me decía, mamá ya le voy a dar su beso y me lo daba en la frente. El último beso que me dio fue el lunes”, recuerda Rosa Elena Ordoñez, madre de Kevin Gustavo Cortéz, quien se encuentra desaparecido desde el lunes 14 de junio.

Rosa, que perdió la vista hace 18 años debido a un tumor, recuerda con tristeza como cada mañana Kevin, de 23 años, se levantaba y se alistaba para marcharse a su trabajo como asistente de laboratorio clínico en el hospital nacional de Chalchuapa, en Santa Ana, donde ha laborado por cuatro años.

La última información que la familia tuvo de Kevin fue que había salido alrededor de las 3 de la tarde del hospital. “Nadie nos dice nada, solo que si llegó a trabajar y salió en la tarde. Él nunca dejó de venir a la casa y menos faltar a su trabajo porque lo consideraba una bendición”, comentó María de Los Ángeles Ordoñez, abuela de Kevin.

“Lo que queremos es que nos ayuden, le pedimos a alguien del gobierno que se compadezca de nosotros y nos ayude a buscarlo lo que más queremos en volverlo a ver, ¡cómo sea!”, dice la abuela del joven.

Desde el día de la desaparición de Kevin, su familia vive en constante angustia. “Hasta que uno no pasa estas situaciones no sabe lo que duele tener un familiar desaparecido. No comemos, no dormimos, vivimos angustiados los días están pasando y no tenemos ni una pista de él, de dónde está”, manifiesta María de Los Ángeles.

Añadió, que ya han visitado los principales hospitales y morgues de la zona occidental del país, pero que hasta el momento la búsqueda ha resultado infructuosa. La denuncia de la desaparición de Kevin fue interpuesta en la subdelegación de la PNC de Chalchuapa porque en el puesto de Turín (Ahuachapán), lugar donde reside el joven, no la quisieron recibir.

"Lo que sí hicieron los agentes policiales fue llevar a los denunciantes a Chalchuapa", aseguraron amigos de Kevin.