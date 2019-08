El último lenca de Guatajiagua

Sentado en el umbral de su casa, Salvador Hernández lee y relee sus escritos en una libreta. Se ajusta sus anteojos, ya torcidos por el uso, y con el lápiz tacha unas palabras. Mira al cielo, como buscando en su memoria la palabra justa, y lo vuelve a tachar. “Esta palabra no está correcta”, murmura para él solo, mientras mira a la nada. Los vuelve a tachar. Murmura otra vez, como si a alguien le recriminase o quizás pidiendo ayuda. Ojea sus libros amarillentos, rotos, y vuelve a escribir.

El libro que ojea no es más que un libro de su propia autoría, y se llama “Potón Piau”, el cual es una cartilla didáctica para el aprendizaje del idioma potón, la lengua de los lencas. Salvador es un indígena lenca de Guatajiagua, Morazán.

Salvador busca constantemente mantener el estudio de la lengua y la cultura lenca vigente. Foto de LA PRENSA/Frederick Meza

Ese texto fue escrito hace casi 20 años, pero Salvador siempre está tratando de mantenerlo vigente. Lo lee en voz alta. Trata de pronunciar las palabras con que se comunicaron sus antepasados. Las pronuncia pausado. A veces, guarda un silencio y cierra los ojos. Pareciese que ya las ha olvidado, pero no; de pronto, salen. Así, busca resguardarlas en su memoria. Tiene qué, porque Salvador es quizás el último potón hablante en territorio salvadoreño; y él está consciente de ello. En cada oportunidad, busca recalcarlo: “Soy Salvador, soy indígena lenca. Me siento orgulloso de ser lo que soy”, dice cada cuándo se presenta.

¿Quiénes son los lencas?



La madre de Salvador Herández elabora comales de barro negro aún. Foto de LA PRENSA/Frederick Meza

“La población pipil total del occidente y el centro de El Salvador en 1532 puede calcularse en 234,339 habitantes. Y puesto que las poblaciones chorti y lenca del norte y del este de El Salvador representan aproximadamente la mitad de esa cifra, la población total de El Salvador en 1533 puede calcularse en 351,509”, Willian Fowler

Los lencas son una población indígena que se asentó en las montañas del sur de Honduras y el oriente de El Salvador en tiempos prehispánicos. En El Salvador, si se contrasta en tamaño de territorio ocupado y densidad poblacional, ellos fueron, antes de la conquista española, la segunda población indígena más grande en el país.

Willian Fowler, en su libro: “La población nativa de El Salvador al momento de la conquista española”, muestra una radiografía de cuántos pobladores tenían los lencas al momento de la conquista española: “La población pipil total del occidente y el centro de El Salvador en 1532 puede calcularse en 234,339 habitantes. Y puesto que las poblaciones chorti y lenca del norte y del este de El Salvador representan aproximadamente la mitad de esa cifra, la población total de El Salvador en 1533 puede calcularse en 351,509”, afirma Fowler, tras hacer un estudio comparativo entre censos, descripciones, y crónicas de la época. Las crónicas de la época colonial llegan a describir alrededor de 500 poblados con arraigo lenca.

Según académicos, los lencas, a diferencia de los náhua-pipiles, no están arraigados a los toltecas, pues no provienen de las migraciones del centro y este de México. Y los náhua-pipiles, al llegar al actual territorio salvadoreño, conquistaron y desplazaron a los lencas, emplazándolos en la zona nor-oriental. El río Lempa y las cadenas montañosas del oriente de El Salvador fueron las fronteras naturales que hicieron que los lencas se mantuvieran aislados.

Durante los años noventa, Salvador hernández conoció a la lingüista Consuelo Roque con quien redactaron una cartilla didáctica con las principales palabras lencas.

“Los lingüistas son quienes han encontrado la mayor evidencia: consideran que los lencas, a partir de su lengua, tiene relaciones gramaticales con la cultura chibcha (establecidas en partes de Colombia y Venezuela, hasta el sur de Centroamérica)”, confirma el arqueólogo y profesor de la Universidad de El Salvador, Vicente Genovés. Los investigadores Lyle Campbell, Terrence Kaufman y Thomas Smith-Stark, en su libro "Mesoamérica como área lingüística", afirman que esta lengua no comparte rasgos con las lenguas del norte de América.

Las migraciones desde el sur del continente constituyeron a la población lenca que se asentó entre el sur de Honduras, y el oriente de El Salvador. Ambas tenían raíces y lengua en común. “Entre el hondureño y el salvadoreño existen diferencias de pronunciación pero se trata de la misma lengua. Se desarrollaron independientemente”, dice Jorge Lemus, lingüista y co-director de la Maestría y Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Don Bosco.

En Honduras, los dialectos lenca son conocidos como cerquín, care, lenca, kolo; en El Salvador, potón (Que quiere decir lengua, en el mismo idioma).

En la época colonial, en México y Centroamérica (conocidos en ese entonces como el Virreinato de Nueva España y el Reino de Guatemala), los españoles buscaron conocer sobre las culturales indígenas, y ello llevó a que ellos aprendieran los idiomas de la mayoría de las poblaciones indígenas. De esta manera, buscaron evangelizar, administrar y conquistar a estos pueblos. Existen muchas publicaciones y archivos históricos escritos en náhuatl mexicano, incluyendo la biblia. Sin embargo, para los españoles, el potón no tuvo mayor relevancia. Por ello, existen pocas referencias bibliográficas y estudios, derivados de la época colonial, sobre el potón lenca.

A pesar de ello, se encuentran algunas referencias bibliográficas: en 1546, el fray Alonso Ponce durante una visita pastoral puntualiza: “Los indios de aquella guardianía (la de San Miguel) parte son potones y parte ulúas, pero entienden la lengua mexicana (náhuat) y en ella se predica y ellos se confiesan (…)”. Esta cita es retomada por Rodolfo Barón Castro en el libro: “La población de El Salvador”.

“El lenca no tuvo lengua escrita. Durante la conquista y colonia, (para los españoles) no era lengua importante. Las importantes eran la náhuat, las lenguas mayas y sobre esas hay estudios. Pero de las lenguas más pequeñas, nadie se preocupó por ellas. A los pueblos pequeños les hacían que hablaran náhuat, como lengua franca. Y por ello desaparecieron. No se preocuparon por entenderlas”, explica el doctor Jorge Lemus.

Jorge Lardé y Larín en su libro "El Salvador: descubrimiento, conquista y colonización", explica que a los hablantes que no pertenecían a la región de los náhuat les llaman pueblos “chontales”. “Chontal” era como “los pueblos yaquis o pipiles de El Salvador precolombino, miembros de la gran familia etno-lingüística de los nahuas o uto-aztecas, designaban a sus vecinos”, afirma. Chontal, en náhuat, quiere decir: forastero, extranjero, o bien, brusco incivilizado. Uno de los estudiosos del lenca potón, el Dr. Walter Lehmann, considera que la palabra significa “dialecto fronterizo bárbaro”, según recaba Lardé.

“Los pipiles les llamaban también lengua “Popoluca”, lenguas que no se entendían. “Popoluca” hace referencia al sonido del agua hirviente, u sonido burbujeante”, afirma el doctor Lemus.



Es así como los registros del potón se van perdiendo, y es hasta a principios del siglo XX, con Santiago Barberena, en su libro “Monografías departamentales”, que se comienza a denotar el proceso de desaparición de la lengua. En Guatajiagua, Morazán, explica “la región está habitada por indígenas, que ya casi han olvidado su lengua vernácula, el lenca, y hablan más o menos mal el idioma castellano”, dice. Esta cita es una referencia rescatable, pero que grafica la situación en declive de la lengua potón. Desde entonces, el potón viene extinguiéndose académicamente.

Es hasta el siglo XX cuando académicos se empiezan a interesar en estudiar lingüísticamente el potón. Atilio Peccorini, en 1910; Dr. Walter Lehmann, en 1920 y Jorge Lardé y Larín, en 1950, realizan vocabularios y estudios lingüísticos de la lengua. Su base de estudios se concentra en el potón que se hablaba en el municipio de Chilanga, Morazán. Todos llegan a considerarla una lengua muerta.

En 1970, el lingüista estadounidense Lyle Campbell se interesa por conocer sobre el potón y, tras una intensa búsqueda, encuentra en Guatajiagua, Morazán, a un anciano de 90 años, Anselmo Hernández, a quien llama “El último lenca”. Aunque el potón no era la lengua materna de Hernández, éste recordaba muchas palabras y con ellas, Campbell elabora un diccionario con las palabras más comunes de uso cotidiano. Campbell, después de estudiar la lengua, afirmó que está aún sin clasificar debido a que no hay una extensa investigación.



Tras estos estudios, los académicos dan por sentado que el potón era una lengua muerta y que, en la región Lenca de El Salvador, ya no existen más hablantes. Pero en los años noventa, otra lingüista descubrió lo contrario.



¿Lengua muerta o no?



Según Salvador, fue su abuela quien le enseñó la lengua, en los años sesenta del siglo XX, siendo él un niño. Actualmente, no existen más personas que hablen la lengua en El Salvador.

Salvador Hernández afirma ser un potón-hablante, quizás el último en El Salvador, y al conocer la lengua, trata de transmitar las frases que conoce. Su hijo es una de las personas que transmite su conocimiento.

“Cuando planteé estudiar el tema de las lenguas indígenas, muchos de mis compañeros se reían de mí. Daban por sentado que ya no existían indígenas hablantes. Me cuestionaron mucho. Hasta que se los demostré”, afirma Consuelo Roque, lingüista de la Universidad de El Salvador (UES).



Roque se interesó, en los años noventa, sobre el tema de lenguas indígenas al observar el plan de estudios de la carrera de letras de la UES: “Por qué tenemos que aprender latín y no las lenguas nativas de El Salvador”, se cuestionaba.

Mi abuela fue quien me heredó el idioma. Es mi lengua materna. Ella me empezó a explicar de qué región y de dónde venía nuestra lengua. Ella no podía ni leer ni escribir, solo podía hacer rayitas, pero me dijo: “Este idioma es mi legado. Yo me debo a esa cultura” , Salvador Hernández

También consideraba que las antiguas cartillas, confeccionadas a mitad del siglo XX, estaban incompletas y necesitaba una reconfiguración. Así, Roque comenzó a acercarse a las reuniones de la Asociación Nacional Indígena Salvadoreña. Ahí conoce a Adrián Esquino Lisco, el famoso cacique indígena de Izalco, Sonsonate, y comienza a confeccionar una cartilla lingüística del idioma náhuat. Consuelo se entrevistó con Guadalupe Coreto Santos, el tata Lupe, uno de ancianos que más conocían del náhuat. Junto a él, elaboran la cartilla “Nuestra Escuela Náhuat (Tukalmumachtiak náhuat)”, la cual contiene las principales palabras, verbos y oraciones de la lengua traducidas al castellano.



En estas reuniones, no solo coincidían los representantes del pueblo náhuat-pipil, sino también representantes de los pueblos lencas, con el potón, y de la comunidad Cacaopera, Morazán, quienes son otra comunidad indígena y hablan el cacaopera o ulúa. Ellos, al conocer que estaba elaborando la cartilla para los nahua-pipiles, le increparon del porqué no se las hacía a ellos también.

“Al ver el interés, comencé a investigar sobre el tema, y a hacer los viajes de campo”, afirma Roque. De su investigación surge la cartilla didáctica: “Pistaka kirika guina Cacaopera (Hablemos lo de nuestro pueblo: Cacaopera”). No le fue fácil, porque Roque nunca pudo presenciar a “viva voz” a los hablantes, se tuvo que basar en las grabaciones que le proporcionaron, pues los cacaoperas se negaron a hablar frente a una ladina.

Al terminar la cartilla de Cacaopera, Mario Salvador Hernández, entonces presidente de la Asociación Comunal Lenca de Guatajiagua (ACOLGUA), insistió a Consuelo la necesidad de crear una cartilla más: la de la lengua potón. “Salvador me dijo que en la comunidad (a mediados de los años noventa) había entre 10 a 20 personas, de los cantones y caseríos que aún la hablaban”. Al escucharlos decidió investigar más el tema con la premisa: “¿Cuántas palabras y oraciones podían aún existir?”. Sin embargo, al intentar acercarse a los hablantes, se topó con el mismo problema de Cacaopera: no querían hablar con una ladina.

Salvador Hernández es el presidente de la asociación lenca en Guatiajua

“Algunas personas negaron su conocimiento de la lengua indígena, pero al repetirles algunas expresiones en lenca-potón, se reían y comentaban sobre la forma de pronunciarlas. Nos preguntaron cómo las habíamos aprendido”, explicó Roque, quien se sintió aún más impulsada a seguir investigando sobre el tema, ya que sí había hablantes de potón, todavía no era lengua muerta. Fue el mismo Salvador quien le ayudó a obtener las palabras; ocuparon la misma técnica que en Cacaopera: Salvador grabó las conversaciones con los potón-hablantes. Y en este caso, la ganancia fue que Salvador sí hablaba el potón y mantuvo conversaciones con los entrevistados. Además, fue el co-autor de la cartilla, ya que, a pesar de haber cursado solo primaria, también formó parte de la confección del vocabulario.

Salvador afirma que el potón es su lengua materna. “Mi abuela fue quien me heredó el idioma. Es mi lengua materna. Ella me empezó a explicar de qué región y de dónde venía nuestra lengua. Ella no podía ni leer ni escribir, solo podía hacer rayitas, pero me dijo: “Este idioma es mi legado. Yo me debo a esa cultura”, dice.

Tras varios meses de trabajo, Consuelo descubrió que en Guatajiagua sí habían hablantes y que éstos, en su hablar cotidiano, hacían un sincretismo con el castellano y el potón, pues mezclaban palabras. Pero lo más importante es que sí la hablaban fluido. Al finalizar su cartilla, “La cultura lenca de Guatajiagua”, Consuelo y Salvador recopilaron 380 palabras y junto con algunas oraciones y frases.

“Quise hacer la cartilla porque quise mantener nuestro propio idioma. Es nuestro idioma que se había perdido, lo que queremos prevalecer. Nuestro idioma me dice quién era, adónde estoy, adónde voy, eso me interesa que se supiera, lo nuestro. Mi tarea fue que el potón-piau (nuestro idioma), sea más visible a la sociedad”, afirma Salvador Hernández.



Palabras y frases que ahora Salvador tiene que hablar solo, pues desde los años noventa, hasta la actualidad, los otros potón-hablantes han fallecido. La esposa y el hijo de Salvador conocen frases pero no mantienen un diálogo. Sin embargo, Salvador busca enseñarles a menudo, en la pizarra que tienen colgada en la entrada de su casa.

Salvador proviene de una familia humilde de Guatajiagua. Él es un campesino que sobrevive del cultivo de maíz.

Que Salvador no tengan con quién hablar, y que no exista ninguna otra comunidad en El Salvador que demuestre que habla potón, ha llevado a los académicos y lingüistas a la conclusión de que el potón es una lengua muerta.

“Para que una lengua sea considerada viva, tiene que haber hablantes. Si una sola persona lo conoce, el problema es ¿con quién lo habla? En todo caso, lo que existen son semi hablantes, personas que se encuentran entre el hablante nativo de una lengua y la lengua dominante, en este caso el español”, afirma el doctor Lemus.

“Hay elementos dentro de la Unesco que categorizan por qué un idioma está extinto. Para que una lengua no sea considerada muerta, tiene que tener el poder de comunicarse. Hablarlo, entenderse, cuáles son tus pensamientos, ideas, tu cosmovisión, tu cultura. Por esa categoría, estos idiomas están extintos”, afirma Rita de Araujo, jefa del departamento de Pueblos Indígenas, del Ministerio de Cultura.

Sin embargo, Consuelo Roque aún se muestra optimista ante el potón y recuerda: “Si bien la lengua ya no se habla, el potón aún se encuentra presente en los toponimias a los largo del territorio nacional: municipios, ríos, lagunas, cerros aún preservan los nombres”, dice, al considerar que de esta manera aún el potón sigue vivo.

Muestra de ello son los 34 municipios -ubicados en los departamentos de Chalatenango, Cabañas, Usulután, Morazán, San Miguel, Morazán, y La Unión- que aún preservan sus nombre de origen lenca. Guatajiagua, por ejemplo, significa: valle con cultivos de tabaco; Anamorós, lugar de maíces; Arambala, río de los escorpiones; Ereguaquín, pueblo de los halcones ; Jocoatique, cerro en el pueblo del fuego; Polorós, ciudad que renace; Potonico, piedra del idioma. Además, el río más grande del país, tiene un nombre de origen lenca: el río Lempa, que significa “Señor poderoso”.

Los pobladores de Guatajiagua sobreviven del comercio del barro negro, del cual hacen ollas, comales u adornos.

En el occidente de El Salvador, la lengua indígena náhuat está tratando de resurgir. En Santo Domingo de Guzmán, Sonsonate, existe un proyecto llamado "La cuna náhuat" que enseña a párvulos del municipio a aprender el idioma. Las hermanas Andrea y Guillerma López, ambas náhuat-hablantes, son parte de las maestras que enseñan la lengua.

Proceso de extinción y recuperación

¿El potón podría recuperarse como lengua activa? El lingüista Jorge Lemus, responde con dos monosílabos secos, que casi suenan a infertilidad: “Tal vez”. Para Lemus, recuperar el potón implica una inmensa inversión, pues tiene que ver con todo un largo proceso de reconstrucción lingüístico. “Aquí no será revitalización, sino resurrección. Se tiene resucitar la lengua”, afirma. “Implica reconstruirla conociendo su morfología, fonología, su sintaxis“, afirma. Y para ello se necesitan la instauración de un proyecto como tal, en cual se involucren materiales didácticos, estudios lingüísticos, abecedario, gramática… Pero sobre todo, afirma Lemus, se necesita “que hayan personas interesadas en que la lengua vuelva a la vida: pobladores de la comunidades donde aún existen semi hablantes. Se tiene que hacer un proyecto de identidad”, dice.

Ya han existido antecedentes de recuperación de lenguas que estaba en procesos de desaparición: el euskera, en el País Vasco; el galés, en el Reino Unido; el maorí, en Nueva Zelanda; el hebreo, de Israel.



Los procesos para la rehabilitación y/o resurrección de una lengua implican un proyecto de nación y una fuerte inversión.



En El Salvador, existe un precedente de rehabilitación de una lengua: el náhuat. Desde hace varias décadas, en Santo Domingo de Guzmán y Cuisnáhuat, en Sonsonate, nahua-hablantes junto a lingüistas han tratado de mantener una comunidad de hablantes. Alrededor de 200 personas que aún la hablan en la actualidad.



En los últimos años, el Estado también se ha interesado en la lengua. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa, el 12 de junio de 2014, ratificó una reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas como parte de los intereses del Estado. En el artículo 62 de la Constitución de la República se lee: “El idioma oficial de El Salvador es el castellano. El gobierno está obligado a velar por su conservación y enseñanza. Las lenguas autóctonas que se hablan en el territorio nacional forman parte del patrimonio cultural y serán objeto de preservación, difusión y respeto”. Así mismo, la misma Asamblea consideró celebrar cada 21 de febrero el Día Nacional de la Lengua Náhuat.



Sobre la lengua, además, distintos grupos de jóvenes ajenos a la comunidad náhuat pipil se han interesado en hablarla. Por ejemplo, el “Colectivo Tzunejekat” se acercó a nahua-hablantes de Santo Domingo de Guzmán y la aprendieron. Ahora algunos de ellos dan clases.

“Los pueblos indígenas hemos logrado, con nuestra lucha, de un reconocimiento. Pero falta mucho más. No se ha podido rectificar el convenio 169 de la OIT que nos garantiza a los pueblos indígenas el poder de reclamar mucho más sobre nuestros derechos. Pero como vamos, nuestros derechos, siempre siguen siendo derechos”, afirma Salvador.

Con Salvador, entonces, quedan los últimos esfuerzos de un líder indígena por resguardar un legado, como un embajador de su lengua.

Salvador Hernández, además, es una autoridad espiritual lenca. Siempre es invitado como "tata" durante ceremonias indígenas.

“Los indígenas tenemos un derecho específico, el derecho natural de ser originarios. Los que ahora nos sentimos orgullosos de ser indígenas, lo hemos conquistado a través de luchas. Desde hace más de 500 años”, afirma. “Yo vengo de una comunidad indígena que demuestra la cultura, la identidad, e origen, esa herencia tan ancestral, tanto en lo físico como en la sangre. No es fácil mantener nuestra identidad”, explica.

Salvador prepara a jóvenes para aprender la danza " de la Yegüita", danza que recuerda las batallas de la conquista española en territorios lencas. Se dice que en una de esas batallas, los españoles dejaron olvidada una yegua, y ellos la tomaron como trofeo de victoria, haciendo una danza alrededor de la yegua.





