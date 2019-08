El valor de una bolsa de sangre ronda los $175

Donar sangre salva hasta cuatro vidas, no solo una: los 425 centímetros cúbicos (c. c.) de sangre que le extraen a un donante son separados en varios componentes sanguíneos: glóbulos rojos, plaquetas, plasma y crioprecipitados, de forma que las transfusiones se hacen según la necesidad de cada paciente.

El costo de esos 425 c. c. (que equivalen a 0.425 litros), sin embargo, es un dato al que muy pocas personas prestan atención, porque, por lo general, lo paga el Estado, cuando se trata de pacientes atendidos en la red pública de salud. Pero cuando la pagan los familiares de los pacientes en hospitales privados pueden llegar a desembolsar cerca de $160.

El precio está estimado con base en los cinco exámenes de rigor que la Cruz Roja Salvadoreña (CRS) le practica a cada bolsa de sangre que le ha sido extraída a un donante, y que tienen como objetivo descartar enfermedades de transmisión hemática (por sangre): VIH ($20), Chagas ($25), hepatitis B ($30), hepatitis C ($18) y sífilis ($5), según lo manda la "Guía de práctica clínica para el buen uso de sangre, sus componentes y derivados", del MINSAL, que data de 2008.

A esos precios hay que agregar el de otros tres exámenes: el de Rastreo de Cuerpos Irregulares (RAI), cuyo valor asciende a $48, el tipeo general de sangre ($6) y la prueba de hemoglobina ($6).

"Y ese solo es el gasto en las pruebas. Habría que sumarle el trabajo a mano, la refrigeración, la energía eléctrica, el tiempo que invierten los médicos en hacer la entrevista a cada donante, porque solo la Cruz Roja tiene médicos para hacer esa entrevista", explicó Gracia María Regalado, quien lleva más de dos décadas trabajando para CRS y es parte del equipo del Banco de Sangre de CRS que funciona en San Salvador.

"Para mí, con todo y todo, bien podría venir costando unos $175 una sola bolsita de sangre", agregó la doctora.

El precio varía, no obstante, dependiendo de si solo es uno el componente sanguíneo solicitado. Así, por ejemplo, una bolsa de glóbulos rojos empacados (GRE) cuesta $82.

Solo durante el primer semestre de este año, la CRS recibió 2,850 solicitudes de distintos componentes sanguíneos y el 92% de esa sangre estuvo destinado a pacientes en hospitales privados; solo un 7 % de la sangre fue llevado a hospitales públicos.

Cuando el caso es este último, es el Estado el que asume el costo y CRS coloca un sello de donación para los pacientes.

Que la mayoría de la sangre que colecta la Cruz Roja Salvadoreña sea solicitada por los hospitales privados tiene una explicación sencilla: la red nacional de bancos de sangre está conformada por cerca de 30 de estos centros que pertenecen al Ministerio de Salud (MINSAL), al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), al Hospital Militar y la CRS; esto quiere decir que la sangre que necesitan los hospitales públicos es colectada por el propio MINSAL en gran medida.

Donación altruista vs. donación por reposición

"Yo quisiera invitarlos a donar sangre, motivar y educar a la población sobre la importancia de donar sangre, porque esos 425 c. c. son la diferencia entre la vida y la muerte. Uno no sabe cuándo va a necesitar sangre o cuándo un familiar va a necesitar sangre", expresó Regalado.

La CRS entrega un carné de identificación que funciona como una especie de cuenta de ahorros para los donantes que son altruistas.

En otras palabras, ellos tienen garantizada la sangre que puedan llegar a necesitar en caso de emergencia, sin necesidad de tener que desembolsar dinero.

Durante el primer semestre de este ãño, la CRS atendió a 4,186 donantes altruistas.

En cuanto a los donantes por reposición, son aquellos que llegan a los distintos bancos de sangre para reponer la sangre de algún familiar o conocido que está hospitalizado necesitando transfusión.

En el referido semestre, la CRS atendió solo a 1,526 donantes por reposición, lo que indica que la mayor parte está donando de forma voluntaria.

En total, la CRS recibió entre enero y junio a 5,712 donantes y solo el 3% de la sangre que colectó tuvo que desecharlo, por tamizajes positivos a las enfermedades de transmisión hemática o vencimiento.