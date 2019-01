“El verdadero debate debe ser Calleja y Bukele”

“No fue un debate, fue un formato de preguntas y respuestas con un minuto, un formato sumamente restrictivo, que pareciera ser que es parte del complot de ASDER para catapultar a Nayib Bukele y anular a Carlos Calleja”. Esta es la opinión del analista político Rafael Castellanos con respecto a la celebración del segundo Debate Presidencial de ASDER, que tuvo lugar este domingo.

“Creo que ASDER ‘colusionó’, se puso de acuerdo y fue parte de este complot. Todos los candidatos firmaron que iban, y una vez se va a celebrar el debate, Nayib Bukele anuncia que dará su mensaje él solo y por televisión. Da un discurso pregrabado, que no fue un debate sino un monólogo con discurso dirigido, con pantallas, a puerta cerrada y rodeado por sus simpatizantes, sin accesos a medios ni a preguntas”, dijo Castellanos, en referencia a la transmisión que hizo el candidato de GANA para anunciar su plan de gobierno.

“En lo de ASDER hubo mucha interferencia y fallas técnicas, lo que dijeron todos los candidatos no es nada nuevo, ya lo habían dicho en otros lugares. En un minuto no puede ahondarse en ningún tema. Hugo Martínez dijo lo que ha dicho siempre. Carlos Calleja dijo que lamentaba la ausencia de Bukele.

“En un minuto no puede ahondarse en nada. Los candidatos repitieron lo que han dicho en otros espacios. El verdadero debate debería ser entre Nayib Bukele y Carlos Calleja, pero Nayib no debate porque no es una persona muy preparada”.

Josué Alvarado se preparó, pero él no está dentro de la contienda, seamos sinceros”, valoró Castellanos, sobre la participación de los candidatos del FMLN, ARENA y VAMOS en el debate de ASDER.

“El verdadero debate debería ser entre Nayib Bukele y Carlos Calleja, pero Nayib no debate porque no es una persona ni muy preparada ni muy equilibrada. En la filmación de su anuncio se tardó mucho tiempo y le gritó a los productores”, agregó, en alusión a la producción de la transmisión de Bukele, que en principio se anunció como un Facebook Live. “FEPADE incluso salió a aclarar que no se trataba de una transmisión en vivo”, añadió.

Para Castellanos, hubo involucramiento de personas cercanas al expresidente de la República, Antonio Saca, para favorecer la imagen de Bukele. Señala, por ejemplo, a René Figueroa.

“Esto fue una farsa, una burla”, insistió, y comentó que la transmisión “fue pésima, se repitieron problemas técnicos que se dieron en el debate de los vicepresidentes también”.