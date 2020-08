El virólogo italiano Andrea Crisanti: “Pasaporte de inmunidad es una estupidez”

Para el virólogo italiano Andrea Crisanti pensar en un "pasaporte de inmunidad es una estupidez enorme" dado que no se tiene confirmada, hasta la fecha, que el haber padecido de covid-19 signifique inmunidad.

"No se sabe nada sobre si esos anticuerpos son productivos, cuánto duran… Hablar de inmunidad en esta fase me parece fuera de todo fundamento. No está demostrado que haber superado la infección proteja", mencionó Crisanti en una entrevista al periódico El País, de España.

En abril pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había advertido que no habían evidencias científicas que confirmaran, que quienes le ganaron la batalla al coronavirus desarrollen suficientes anticuerpos para protegerse de una segunda infección por el brote.

Entregar carné de inmunidad fue una de las propuestas presentadas por el presidente de la república, Nayib Bukele, el pasado domingo en cadena nacional.