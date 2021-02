Elabora carteras para subsistir

María Silvia Jiménez Dubón, de 71 años, teje carteras para dama para poder sobrevivir. Los precios van desde los $6 hasta los $15, dependiendo el diseño a escoger.

La artesana afirma que desde hace más de 40 años aprendió la técnica del crochet, pero fue hasta hace 10 que empezó a tejer con rafia, un tipo de hilo grueso sintético, con el que deja volar su imaginación con diferentes creaciones, que van desde un monedero, hasta una cartera de hombro o tapetes decorativos. Afirma que se demora aproximadamente una semana en la confección de cada cartera o hasta un mes, dependiendo del estilo.

"De lo que gano pago un cuartito. También echo tortillas, hago diferentes cosas para poder sobrevivir. Tengo dos hijos, uno que vive en Estados Unidos y el otro que vive acá en El Salvador, pero los dos me dicen si necesita algo pídame, pero yo como voy a estarles pidiendo, yo mejor me rebusco haciendo varias cosas para ganar mi dinero y pagar mi comidita y las medicinas. No es fácil vivir solo, por eso me rebusco, pago $25 por mi cuarto, lo pago porque no tengo donde irme y no me gusta pedir", dijo doña María Silvia.

Comentó que en ocasiones vende por docenas algunos monederos. En la zona que vive es reconocida por sus creaciones que según los clientes son únicas.

"Yo puedo bordar de todo, lo único que con color negro me cuesta porque casi no veo, me cuesta dar la puntada, por lo demás solo me siento y a veces hasta me desvelo para sacar los pedidos de las personas", manifestó la artesana.