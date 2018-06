Elección de magistrados se hará sin reformar reglamento

Si bien el capítulo XII del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL) establece un mecanismo que se debe seguir en las elecciones de funcionarios de segundo grado, los diputados no pretender reformarlo para el proceso de elección de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por falta de tiempo.

Por el contrario, trabajan en la construcción de un protocolo especial que regule el proceso que comenzarán de lleno el viernes próximo con la visita de representantes del Consorcio por la Transparencia, del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y de la Federación de Abogados de El Salvador (FESAES).

“Ya no estamos a tiempo de aprobar un nuevo reglamento, pero hay protocolos propuestos por parte de ARENA, en nuestra calidad de diputado no partidario también hemos hecho una propuesta de protocolo; hay otros diputados que han hecho otras propuestas”, dijo el legislador no partidario Leonardo Bonilla, al referirse a que ya hay en la Asamblea propuestas de reformas del RIAL, pero que no se estudiarán ni aprobarán antes de la elección de magistrados.

La propuesta de protocolo de Bonilla, entre otros puntos, expone prohibir las reuniones privadas entre los candidatos y fracciones de partidos.

El subjefe de fracción del PCN, Roberto Angulo, explicó que la reforma o la creación de un nuevo RIAL no es algo que se puede hacer en dos días, ya que requiere un estudio muy serio.

Para el 15 de julio deben estar electos los magistrados nuevos y depende de la Asamblea Legislativa que la elección de ellos se dé a tiempo. Los diputados aseguran que así será.

Los detalles del protocolo se afinarán en los próximos días, afirmó el coordinador de la subcomisión, Alberto Romero.

El viernes por la mañana la subcomisión recibirá a la FEDAES y al CNJ específicamente para que expliquen cuáles fueron los parámetros que tomaron en consideración al momento de escoger a los candidatos a magistrados.

Además, conocerán de parte del consorcio las propuestas que tienen para que el proceso sea transparente, y resulten electos los idóneos para al cargo.