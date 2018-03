Elecciones 2018: Smartmatic también presentó fallos en conteo y difusión de resultados electorales en otros países

“Error humano”. Así fue como Francisco Campos, director de Smartmatic, calificó el fallo que presentaron los resultados de las marcas de preferencia para diputados en las pasadas elecciones del 4 de marzo en El Salvador. Sin embargo, todo parece indicar que no ha sido la única vez en que esta empresa, cuyo sistema fue cotizado en $3 millones por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ha cometido errores en el procesamiento de datos electorales.

Venezuela: el caso de la Asamblea Constituyente

En agosto de 2017, Venezuela celebró las elecciones de su Asamblea Nacional Constituyente (ANC), evento para el que contrató los servicios de Smartmatic para la difusión de los resultados que ellos mismos también procesarían.

Sin embargo, tras publicarse unos resultados previos que fueron calificados como “incorrectos”, se vivió un momento de incertidumbre en el país sudamericano hasta dejar en claro cuáles habían sido los verdaderos resultados, en un intento por “enmendar el error cometido”.

Smartmatic explicó este mismo día su relación y su ruptura con Venezuela.

No obstante, este mismo día, la empresa Smartmatic, desde su página web, publicó un comunicado oficial en el que anunciaban la ruptura de relaciones con Venezuela a raíz de este hecho, luego de que en las últimas dos elecciones en Venezuela, no se solicitaran los servicios de Smartmatic para el proceso de datos.

“Después de 15 años de servicio y 14 elecciones asistidas que proporcionaron un sistema de votación seguro y auditable, Smartmatic cerró sus oficinas y dejó de operar en Venezuela”, inicia el comunicado, aclarando que “las razones del cierre son ampliamente conocidas”.

“Smartmatic opera actualmente en unos 40 países de todo el mundo, en asociación con gobiernos, comisiones electorales y ciudadanos que desean llevar a cabo elecciones seguras, limpias y transparentes”

“En agosto de 2017, después de las elecciones a la Asamblea Nacional de Constituyente, Smartmatic declaró públicamente que el Consejo Nacional Electoral había anunciado resultados diferentes a los reflejados por el sistema de votación. Este episodio conduce a una ruptura inmediata de la relación cliente-proveedor”, detallaron.

“Smartmatic no participó en las dos últimas elecciones (elecciones regionales del 15 de octubre de 2017 y elecciones municipales del 10 de diciembre de 2017), un hecho que fue informado puntualmente. Como la empresa no participó en estos procesos, y dado que los productos de la compañía no están cubiertos por la garantía y no fueron certificados para esas elecciones, Smartmatic no puede garantizar la integridad del sistema, ni puede certificar la exactitud de los resultados”, añadieron.

Filipinas: modificación de script y proceso legal en su contra

En 2016, personal de Smartmatic enfrentó cargos penales en Filipinas por modificar un script en el servidor durante la noche de las elecciones nacionales y locales de mayo de ese año sin dar aviso, según el sitio ABS CBN Noticias.

Como defensa, la empresa aseguró en Filipinas que se trató de una modificación "con fines cosméticos" para que aparecieran las "ñ" correctamente y no como el signo "?".

Según la justicia Filipina, esta modificación en el servidor el día de las elecciones trajo consecuencias negativas pues restó credibilidad al proceso electoral, pues tras el cambio realizado en el script uno de los candidatos que iba perdiendo tomó sorpresivamente la delantera en el conteo y terminó como ganador de las elecciones.

Algo similar ocurrió ayer, cuando los principales candidatos de los departamentos de San Salvador y La Libertad aparecían de últimos en el número de marcas, sobrepasados por rostros más frescos en política, y tras la corrección hecha repentinamente aparecieron encabezando el conteo, con lo que se garantizan un nuevo puesto en los curules de la Asamblea Legislativa para el período 2015-2018.

Vea un comparativo:

Así se mostraba el conteo por rostros al inicio.

Así cambiaron los resultados al modificar el script. Aunque hubo un cambio completo en el listado, el candidato Norman Quijano continuó apareciendo en primer lugar.

Explicación y presentación de resultados

Por su parte, el jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE), Carlos Iturgaiz, informó hoy que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) les ha pedido una reunión para explicar el error que se registró ayer por parte de la empresa Smartmatic, encargada de la divulgación de los resultados preliminares de las elecciones del 4 de marzo.

"Hemos hablado con el presidente Julio Olivo, él ha pedido una reunión para explicarnos lo que ha ocurrido" dijo Iturgaiz ante las preguntas de la prensa sobre el error reportado ayer por el TSE y la empresa Smartmatic.

La UE publicó hoy su informe preliminar sobre la observación que realiza de los comicios salvadoreños.

Iturgaiz calificó el error como "lamentable", pero matizó que "lo grave sería que no se hubiese dicho absolutamente nada" y agregó que real. para la fiabilidad son las actas que ya están colgadas en el sitio web del TSE.