Elecciones 2024 serán las más complejas, según magistrado del TSE Julio Olivo

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Julio Olivo, habló la mañana de este lunes 21 de marzo en la entrevista Encuentro de TVX sobre las próximas elecciones de 2024 las cuales aseguró serían las más compleja.

Esto debido a que por una resolución hecha en 2014 por la Sala de lo Constitucional, cada 15 años se juntarían las elecciones presidenciales, municipales, legislativas y de Parlamento Centroamericano.

"Esta elección es de las elecciones más complejas. Ya es compleja, y yo la he promovido de esta manera porque realizamos elecciones con voto preferente y con voto cruzado", dijo el magistrado.

"Hoy vamos a tener cada 15 años donde se juntan elección presidencial con opción de segunda vuelta, tendría Asamblea Legislativa con todas estas modalidades , tendría Parlamento Centroamericano, que es más compleja... Además de eso hoy se extiende a los concejos municipales la elección con características de cadidaturas no partidarias", agregó Olivo.

Es decir, que en las próximas elecciones también se podrán postular de forma independiente para alcaldes, según explicó Olivo debido a una nueva resolución de la Sala.

Cuestionó que ya que se han hecho este tipo de modificaciones en el proceso electoral, no sabía porqué este no se aplica en las elcciones presidenciales.

"No me pregunte por qué para presidente de la República no tenemos candidaturas no partidarias. Es decir, si violamos la Constitución en ese sentido, porque la Constitución no menciona candidaturas no partidarias entonces porqué no la puede hacer en la elección presidencial", dijo Olivo.

Además, por la complejidad de estas próximas elecciones el magistrado aseguró que ha hecho una serie de propuestas de reformas a Código Electoral que vendrían a ayudar a hacer más transparente el proceso de elecciones.

La primera de ellas sería que el TSE administre las franjas de propaganda electorales en los medios de comunicación y se les dé los mismos espacios a todos los partidos políticos ya que consideró que la capacidad económica influye y "entre más dinero se le inyecte a un parido político tiene más oportunidad de ganar", lo cual vuelve desigual el proceso.

La segunda está relacionada a imponer sanciones más drásticas en cuanto a la propaganda, ya que esta aún está en colones. "Las multas de deben ser más altas y deben ser diversificadas, qué significa esto, sancionar la reincidencia. Si un candidato reincide ... a esta persona sancionarla con ya no inscribirle su candidatura", dijo.

Y como tercera, regular el financiamiento de los partidos políticos y candidatos no partidarios, ya que con la entrada en vigencia de la nueva Ley Bitcóin será más propenso desconocer de dónde provienen las fuentes de financiamiento.

Olivo también aseguró que la fecha más probable en la que se realizarían la elecciones en 2024 serían el 3 de marzo.