Elecciones El Salvador | "La pandemia ha beneficiado al oficialismo para estos resultados", dice Arnau Baulenas, del IDHUCA

El coordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) Arnau Baulenas compartió este lunes por la mañana en una entrevista en el Noticiero Hechos de Canal 12 un análisis sobre los resultados electorales obtenidos en El Salvador.

Horas después de finalizadas las votaciones del domingo en las que se eligieron a los diputados y alcaldes para los próximos tres años (2021.2024), el partido Nuevas Ideas -dirigido por Xavier Zablah Bukele, el primo del presidente Nayib Bukele- se mantiene a la cabeza en la Asamblea Legislativa, PARLACEN y Concejos Municipales.

Baulenas dijo que "la pandemia ha beneficiado al oficialismo para estos resultados", en el sentido que el Gobierno "ha estado entregando a diario bolsas de comidas".

"El desgaste de Nuevas Ideas hubiera sido mayor si no se hubiera dado la pandemia... porque ha habido casos de nepotismo, de corrupción, pero la población ha apreciado más las acciones asistencialistas", consideró.

Agregó que esto junto con la entrega de un bono en marzo "ha ayudado a posicionar la marca de Nuevas Ideas" que se basa en la imagen de Bukele.

Por otro lado, dijo que "los partidos tradicionales han contado con una desventaja importante" al no contar con el aparato estatal y recursos por la falta del pago de la deuda política, sumado a que "obviamente hay un descontento" porque los partidos "no han renovado caras".

"La gente está harta. Al no renovar caras, no asumir errores del pasado, si ha habido casos de corrupción y el partido no ha querido asumir consecuencias", añadió como causa del poco apoyo recibido por los partidos ARENA, FMLN y PCN.

Con casi el 90 % de las actas procesadas, Nuevas Ideas y la coalición con GANA, partido con el que Bukele ganó la Presidencia en 2019, tienen la mayoría en la Asamblea Legislativa.

Baulenas advirtió que "el poder enferma" y que "pocas veces la gente con mucho poder" ha tenido la iniciativa de llegar a consensos, por lo que no se esperaría que ocurra ahora que el oficialismo tendría mayoría amplia en la Asamblea Legislativa.

"Esto preocupa mucho a nivel de Estado de derecho y democracia", expuso.

Señaló que, si por el contrario, el partido oficialista no hubiera tenido el apoyo mostrado el domingo y "los resultados no hubieran sido estos, estarían gritando fraude".

"Esto es lo preocupante", dijo, refiriéndose a las consecuencias que se tienen cuando no se cumple "la voluntad" del Ejecutivo.