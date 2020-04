Elecciones se mantienen para febrero de 2021 mientras "no haya datos certeros en emergencia por COVID-19", asegura Julio Olivo

Julio Olivo Granadino, magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), aseguró este miércoles (01.04.2020) que la programación de las elecciones de alcaldes y diputados de 2021 se mantiene, mientras no haya datos precisos de que la emergencia generada por la pandemia del COVID-19 afecte la organización de los comicios.

Olivo apuntó que, si bien se pueden cambiar algunos plazos estipulados en el Código Electoral y en la Ley de Partidos Políticos, lo preferible es mantener la programación de las elecciones para el 28 de febrero de 2021, tal como se planeó en un inicio.

"Nosotros hemos actuado con bastante mesura y, hasta ahora, el principio es: 'no andemos cambiando tanta cosa porque ante esta inseguridad jurídica, ante de esta cuestión de la emergencia, no sabemos en realidad qué cosas podemos cambiar y qué no hasta que no tengamos datos certeros'. Lo que queremos decir es que, por ahora, seguimos trabajando con el calendario electoral", expuso Olivo.

El magistrado opinó que, sobre este tema, los diputados de la Asamblea Legislativa han actuado de manera responsable al excluirlo de los diferentes decretos que han aprobado para tomar medidas preventivas contra la pandemia del nuevo coronavirus en El Salvador.

"Los diputados de la Asamblea Legislativa, que son los facultados de legislar, han excluido los plazos, si quiere con mucha sabiduría, o el calendario electoral del decreto de emergencia y tiene que ser excluido de cualquier otro tipo de regulación", explicó Olivo.

"De hecho, los únicos facultados, y eso lo he insistido en el Tribunal Supremo Electoral, para suspender las elecciones, y esto viene desde constituciones anteriores, son los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y esto con una mayoría calificada", recordó.

Olivo recordó, además, que reprogramar la celebración de las elecciones implicaría que la nueva legislatura y los consejos municipales entrantes tomaran posesión de sus cargos en una fecha diferente a la estipulada en la Constitución de la República.

"Por otro lado, hay disposiciones constitucionales, porque recuerde que hay dos legislaturas las que tendrían que aprobar para realizar una reforma constitucional que modifiquen los plazos para que tomen posesión los diputados de la Asamblea Legislativa. Ellos tienen que tomar posesión el 1 de mayor del año de su elección", detalló el magistrado.