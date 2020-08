Elevado índice larvario en el país, sobre todo en San Salvador

José Roberto Ramos (nombre ficticio) pasó el susto de su vida cuando apenas unos días antes de las vacaciones de agosto su hija de cinco años tuvo fiebre. Lo primero que pensó es que podía tratarse de covid-19, por lo que empezó un monitoreo con el médico.

"Estaba algo calientita y nos pareció raro. Tenía 37.5 de temperatura y esa noche ya pasó a tener 38 y luego el día siguiente a 39, solo le bajaba un poco con medicina", cuenta Ramos.

En su consulta con el médico, buscaron exámenes para tratar de determinar si se trataba de covid-19 o descartarlo. "Ahorita es lo primero que una piensa", dice José. Pero pronto fue descartado. Los pediátras le dijeron que los niños que habían visto con covid-19 lo habían adquirido de padres que se contagiaron, que no era el caso en su familia.

Al realizar las pruebas, estas dieron indicios de que se trataba de dengue y entonces atendieron a la pequeña bajo ese diagnóstico. Al final, la pequeña fue diagnosticada con dengue hemorrágico, aunque no fue necesario ingresarla, pese que esta variación de dengue puede complicar la salud de los menores.

Según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, el promedio de índice larvario en el país está en 11, y la capital, San Salvador, registra el número más elevado: 18.

El índice larvario mide cuántas casas tiene criaderos de zancudo, por cada 100.

La situación es preocupante, debido a que el promedio considerado normal o bajo control es el 4.

Actualmente, solo Santa Ana está en 5. Los que tienen índices larvarios más elevados son La Unión (15), San Miguel (13), Usulután (12 ) y La Paz y La Libertad con 11 cada uno.

Según el mismo informe, el 78 % de las larvas han sido encontradas en depósitos útiles, es decir, pilas y barriles donde se almacena agua limpia. Solo un 18 % fue encontrado en depósitos inservibles y tan solo el 3 % en llantas.

El papá de la niña lo explica bien según su experiencia: "Todo mundo ha dejado las fumigaciones, porque no querés que nadie extraño entre a tu casa. Incumplís cosas que para muchos antes eran básicas, eso de fumigar, no se está cortando la grama como se debe, ni adentro de las casas ni afuera en las cunetas y tenés resguardada agua porque has decidido inflar una piscina para tus hijos y no todas tienen filtros", explica.

A eso hay que agregar que el serio problema de falta de agua potable, por los trabajos en las Pavas, ha obligado a cientos de salvadoreños a almacenar agua para sobrellevar la escasez.

Afortunadamente para esta familia, nadie más en casa se enfermó a causa del vector del dengue, que es el mosquito, pero pronto tomaron medidas para reducir los riesgos, entre ellos vaciar la piscina que habían instalado en el jardín, cortar la grama y fumigar. "Habían bastantes zancudos", cuenta el papá de la menor.

"La verdad es que nos asustamos porque había una prueba que lo normal es una medición de 0 a 6. Luego saltó a ocho y el cuarto día había llegado a 88. Luego le sangró la nariz, pero después de todo la pudimos controlar y no tuvimos que ingresarla", relata.

En la semana epidemiológica 31, los casos sospechosos de dengue son 4,062 . En 2019, en el mismo periodo, estos ya sumaban 11, 823 y habían fallecido por esa causa 11 personas.

Este año no hay muertes reportadas por dengue, pero según Salud, están bajo estudio dos personas, que falta confirmar si murieron por dengue. En total, hay 11 casos confirmados de dengue, 8 de los cuales han sido considerados graves. De esos 11, ocho fueron pacientes menores de edad.

Este es el periodo del año en que más incidencia tiene el dengue en el país, aunque las cifras de casos confirmados muestran una sensible reducción.

Un pediatra que pidió no utilizar su nombre, aseguró que una de las razones puede ser que los padres de familia estén evitando llevar a los menores a los hospitales por miedo a que se infecten de covid-19. "También puede pasar que como todos los esfuerzos están concentrados en la pandemia, no se estén contabilizando bien los casos", dijo.

En un informe presentado en julio de este año, Médicos sin Fronteras alertaba sobre el incremento de muertes de personas en sus hogares, sobre todo San Salvador y Soyapango, debido a que las personas evitaban ir a los hospitales por miedo a contraer covid-19.

"Nosotros estábamos afligidos que fuera covid, pero salió otra cosa, lo que te dice que no hay que descuidarse", comenta el padre de familia.

Es importante retomar la limpieza de recipientes, donde la proliferación de zancudos se facilita.