Elevan reclamo para atender a las víctimas en crímenes de odio en El Salvador

Naciones Unidas en El Salvador llamó a las autoridades salvadoreñas a investigar y sancionar a los autores de los crímenes de odio cometidos en contra de las personas de la comunidad LGBTI. En las últimas semanas han sido asesinadas cuatro mujeres transgénero, mientras que los activistas defensores de los derechos de la comunidad han denunciado "hostigamientos" e "indiferencia" por parte de las autoridades ante estos hechos.

Anahí Miranda Rivas, Jade Camila Díaz, Victoria Pineda y Óscar Cañenguez son los nombres de las mujeres transgénero asesinadas más recientemente en crímenes de odio, sin embargo, Naciones Unidas expuso que las cifras de la Policía Nacional Civil (PNC) detallan 40 personas LGBTI asesinadas entre 2014 y 2018.

El Sistema de las Naciones Unidas, a través de un comunicado publicado el miércoles pasado, dijo estar "profundamente preocupado" por esos hechos de violencia y agregó serían ser solidarios con las familias de las víctimas.

Además, pidió a las autoridades salvadoreñas consideren "la transfobia como agravante y tomen medidas urgentes para prevenir más actos de violencia basados en el prejuicio y odio contra la comunidad LGBTI", se lee en el comunicado.

Al ser cuestionada sobre el llamamiento de Naciones Unidas, la magistrada presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Doris Luz Rivas, dijo que le parecía que "es un llamamiento para todo el mundo, para América Latina", que es necesario construir sociedades mucho más tolerantes y crear un marco de respeto a las diferencias.

"Tenemos que entrar en un procesos de transformación cultural también hacia esa mira. Por eso es importante que no deberían de haber crímenes de odio, por naturaleza no tendríamos que odiarnos si no pensamos igual. Si decidimos diferente no debe ser una razón para el odio, por eso es importante combatirlo", detalló Rivas.

El procurador en funciones, Julio Bendek, explicó que "como procuraduría no podemos estar espectadores. Estamos hablando de una vida, por lo tanto cualquier caso que atente contra un derecho humano tenemos que estar ahí", detalló Bendek el miércoles pasado.

Agregó que han pedido a la policía y la fiscalía den el tratamiento de ley y el resguardo a la integridad de los familiares.