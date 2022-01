Eligen a reina madre de fiestas patronales

Concepción Parada de Monterrosa, de 102 años, fue electa por la Alcaldía de Sonsonate como la reina madre de las fiestas patronales de este año del municipio.

La soberana será coronada el 27 de marzo en el parque Rafael Campo, en el marco de las festividades en honor a la Virgen de la Candelaria.

"Me siento contenta de que me hayan nombrado reina de las fiestas. Me tomó por sorpresa, pero agradezco porque sé que tengo amistades que valoran mi felicidad. Estoy muy agradecida y espero que Dios me siga bendiciendo con más años", expresó doña Conchita, como es conocida en el municipio.

El pasado 8 de diciembre cumplió los 102 años de vida. Es originaria de San Juan Opico, La Libertad, pero reside en Sonsonate desde 1940. Su esposo fue alcalde de Sonzacate en la década del 60. Tiene ocho hijos, ocho nietos, diez bisnietos y un tataranieto.

La reina madre participará en el desfile del correo, el próximo 22 de enero, actividad con la que se dará inicio a los festejos sonsonatecos.