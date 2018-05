Eliminan seguro médico a diputados y empleados en la AL

El presidente de la Asamblea Legislativa (AL), Norman Quijano, quien recién tomó posesión de su cargo al iniciar mayo, notificó ayer que no habrá seguro médico privado, del cual gozaban los 84 diputados y los empleados legislativos.

En una convocatoria, donde se hicieron presentes los diputados del partido ARENA, y cuyo objetivo principal era “reforzar y reiterar los compromisos y mensajes que dimos en la campaña”, según Mauricio Interiano, presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), la bancada legislativa del partido de derecha habló sobre los cinco ejes en los que se basará el trabajo que realizarán.

Uno de ellos va orientado al tema de austeridad y transparencia, por lo que, como acción para impulsar este eje, Quijano anunció que por segundo año consecutivo no habrá seguro médico, ni para diputados ni para los empleados.

Hay que mencionar que el que no hayan tenido seguro en esos dos años no es debido a una medida de austeridad, ya que siempre ha habido cifras millonarias en el presupuesto de la Asamblea para este fin, la falta de seguro, por ejemplo, obedece a que no hubo empresas que ofertaran para brindar este servicio a los legisladores y a los empleados.

Según datos de la Asamblea Legislativa, el año pasado lo presupuestado en seguro médico de diputados y empleados ascendió a $4.5 millones y en 2016 fueron $6.5 millones. Quijano dijo que el tema de la suspensión del seguro no ha sido hablado dentro de la junta directiva, pero reiteró que para este año “no hubo ofertas para el tema del seguro médico”.

Sin tocar temas de plazas fantasmas y pick up

Quijano no se refirió al tema de plazas fantasmas que denunció existen en la Asamblea Legislativa y tampoco a los poderes que no le han querido aprobar como presidente en el congreso.

Tampoco habló de los pick up institucionales que la directiva acordó pasar a las fracciones de los partidos tras rechazar el uso de un lote de camionetas de lujo.

Quijano, sin embargo, habló de que habrá más control con los viajes al afirmar que “habrá una regulación estricta de los viajes. Cada salida de un diputado debe tener réditos”.

Reparto de comisiones

Por otra parte, el partido ARENA informó que René Portillo Cuadra será el presidente de la comisión de legislación y reformas constitucionales; David Reyes será el presidente de la comisión de la familia; Martha Évelyn Batres tendrá la presidencia de la comisión de medio ambiente.

Además, la presidencia de la comisión política recae en Norman Quijano; la comisión de trabajo en Silvia Ostorga; mientras economía será presidida por Margarita Escobar. Finalmente, en la comisión agropecuaria tendrá la presidencia Mauricio Linares.