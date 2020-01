Eliminar firmas para reelección de no partidario no tiene apoyo

"El diputado (No Partidario) Leonardo Bonilla tiene cuesta arriba la reforma", dijo su colega Mario Tenorio durante la reunión de trabajo de ayer de la comisión de reformas electorales en la que se analizó la propuesta de reforma al código electoral en el sentido de eliminar la recolección de firmas de apoyo para la candidatura de un diputado que ya ostenta el cargo y que busca una reelección.

"Voy a ser más directo: no vas a tener los votos, no de parte de nuestro partido", agregó el legislador de GANA, luego que sus colegas de ARENA y FMLN agregaran que por derecho de igualdad no pueden acompañar la petición debido a que los candidatos partidarios pasan dos elecciones para ganar un curul, algo que no sucede con los No Partidarios.

"Nosotros pasamos internas, ustedes, no. Tú decís que se que se te piden firmas, pero a nosotros se nos pide la votación interna de nuestras bases, que más difícil", dijo Marcela Villatoro, de ARENA.

Ante los argumentos, Bonilla expresó que percibía cierto miedo "a la figura del No Partidario y es absurdo hacer la comparación de las internas con el candidato No Partidario".

Además señaló que el apoyar o no la solicitud de reforma presentada no es un favor hacia su persona, dado que la recolección de firmas, incluso, podía ser una especie de campaña política.