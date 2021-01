Elizabeth se recupera del ataque de su expareja

Ha transcurrido casi un mes y medio del brutal ataque que sufrió Elizabeth Guadalupe Guevara Martínez, de 26 años, a manos de su expareja Gerardo Otoniel Álvarez.

El hecho sucedió el pasado 1.° de diciembre, aproximadamente a las 5 de la tarde, cuando Elizabeth caminaba juntos a sus dos hijos sobre la 5.ª Calle Poniente de la ciudad de Alegría, Usulután, y fue interceptada por Gerardo, un exmilitar que la golpeó múltiples veces, principalmente en la cabeza con una piedra.

El sujeto tenía una orden de alejamiento de Elizabeth, la cual había sido emitida por el Juzgado de Paz de la localidad, tras denuncias previas hechas por Elizabeth por violencia intrafamiliar.

El ataque contra la joven fue captado en video por residentes de la zona donde sucedió, y se hizo viral, terminando con la captura del agresor.

Actualmente, Elizabeth se recupera del brutal ataque en su vivienda, junto a sus hijos y madre, tras permanecer 18 días ingresada en un hospital de San Salvador.

Lleva un turbante para ocultar las heridas que aún sanan en su cabeza, tiene vendas en su mano izquierda, y los dedos meñiques de ambas manos fracturados.

Sentada en un sofá y con sus ojos llenos de lágrimas, recuerda los momentos que vivió el día del ataque.

"Cuando me llevaban para San Salvador escuchaba a las gente que iba en la ambulancia decir que si me salvaba iba a ser un milagro. Al principio fue difícil porque no podía mover la parte izquierda de mi cuerpo. Luego avancé y ya muevo la mano y el pie" afirma.

Dice que a pesar del ataque nunca perdió la consciencia y que recuerda cada detalle de lo sucedido. "Yo había bloqueado de mis redes sociales a mi expareja y él me reclamó eso antes de atacarme, quería que lo desbloqueara. Luego me tiró al suelo y me empezó a golpear con la piedra. Me siento indignada de no haber recibido ayuda cuando era golpeada. Solo espero que mi caso siente un precedente para que no se siga dando violencia contra mujeres por sus parejas o exparejas", expresa.

Durante su estadía en el hospital Rosales, Elizabeth fue operada de su cabeza ya que sufrió fracturas en el cráneo y tiene una cita pendiente con un neurocirujano, ya que será sometida a otra cirugía para la reconstrucción del cráneo.

"El doctor me dijo que hay una parte de mi cráneo que se dañó, se perdió y quede inmóvil durante unos días, pero dijeron que no sería permanente", detalla la víctima, quien asegura que antes no tenía sensibilidad en toda la parte izquierda de su cuerpo, pero que poco a poco la ha ido recuperando.

Hasta la fehca Elizabeth no puede valerse por si misma, las secuelas del ataque la han dejado sin fuerzas, y necesita ayuda para movilizarse; sin embargo, a pesar de todos las lesiones que sufrió, confía plenamente en poder regresar a su vida normal y comenzar a trabajar para sacar adelante a sus hijos, de nueve y cinco años.

"De haber sabido que esto me pasaría me hubiera ido y no hubiera regresado a la casa. Mi vida dio un giro inesperado. Fue horrible vivir esa situación", expresa Elizabeth, quien confía en poderse recuperar completamente del ataque e iniciar una nueva junto a sus hijos.

Gerardo fue capturado en flagrancia, horas después de atacar a Elizabeth. El arresto se realizó en la colonia América, también en la ciudad de Alegría.

El sujeto es procesado por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa y permanece en prisión provisional hasta la audiencia preliminar del caso.

La Fiscalía General de la República solicitó al Juez la reserva total del caso, por lo que la información referente al proceso judicial no está disponible.

Ataque. La agresión contra la víctima sucedió el 1.° de diciembre pasado, en Alegría, Usulután.