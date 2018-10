“Ella se mete en todas las cosas del país”, dice Merino sobre la embajadora de EUA

Ante la protesta de parte de Estados Unidos que hizo pública ayer la embajadora de ese país en El Salvador, Jean Manes, respecto a decisiones recientes que ha tomado el Gobierno de El Salvador, reaccionó el viceministro de Inversión y miembro de la Comisión Política, organismo de dirección dentro del FMLN, José Luis Merino.

El funcionario dijo que la postura de “la señora (Manes) expresa la posición de su gobierno de manera clara y abierta”, también aseguró que saben que Estados Unidos a través de sus embajadas “están preparando invadir Venezuela” y “que han estado comprometidos en toda la gran operación para expulsar, para derrocar a Ortega y es congruente con la política de su gobierno”.

La embajadora consideró que la apertura de relaciones con China Popular es producto de “acuerdo hecho en secreto” que puede dar paso a situaciones de “enriquecimiento ilícito”. Al respecto, Merino opinó: “primero que nada somos un país soberano, que podemos decidir con quién tener o no tener relaciones, esa es la esencia de una nación, la soberanía y además no tiene nada de oscuro, es un proceso en el que estamos buscando mejores oportunidades para El Salvador para los salvadoreños, no es para el FMLN”.

El viceministro comparó el papel de Manes en El Salvador con lo que dijo que hacen sus homólogos en Nicaragua y Venezuela, es decir, intentar derrocar gobiernos.

“El papel de las embajadas en cada uno de los países (es) igualito que la señora aquí; allá han estado estimulando, financiando, apoyando, respaldando la acción de quienes quieren derrocar a Ortega y la acción de quienes quieren derrocar a Maduro… Ella (Manes) se mete en todas las cosas del país, mete opinión, visita, anda por aquí, para arriba y para abajo, ha intentado decirle al Gobierno y a nuestro pueblo qué es lo que tenemos que hacer. La hemos escuchado con todo respeto por el cariño que le tenemos al pueblo norteamericano”, concluyó el funcionario.