“Ellas (diputadas del FMLN) tienen una agenda paralela”: Jaime Guevara

La división en la fracción del FMLN continúa ahí. Jaime Guevara, jefe de fracción del partido de izquierda, lo admite, pero también acusa a las diputadas Anabel Belloso y Dina Argueta de no someterse a las órdenes del partido.

Al principio de la legislatura, se evidenció la división de la fracción, ¿cómo va ese tema?

Hay cosas que son evidentes y que reconozco que no se han superado muchas cosas. Aquí hay una conducta de no querer acatar la dirección de nuestro partido. Nosotros respondemos a un partido y se llama Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Tiene un programa, agenda política, económica, social, agenda parlamentaria y, nosotros como diputados, lo ideal sería que todos respondamos a esa agenda. Pero cuando vemos una conducta de funcionarias que no quieren identificarse con el partido, no vamos a perder el tiempo viendo para dónde agarran. Es una postura muy personal de ellas y las respetamos. Están en su derecho y no lo vamos a coartar.

“Respetamos la agenda de las compañeras y las vamos a respaldar siempre, pero hoy por hoy, en esta fracción, la voz la lleva este servidor”.



Jaime Guevara, jefe de fracción FMLN.

¿Cómo los deja esa división ante los ojos de la población?

Quien va a ser el juez de esto es la base del partido. Nosotros estamos haciendo nuestro papel cumpliéndole al partido, todas nuestras acciones son consensuadas con el partido, por lo tanto no nos sentimos mal que las diputadas estén en su propia agenda pero esa es muy personal. Es una agenda paralela al partido. Nosotros nos debemos a un partido y estamos representando en esta Asamblea a un partido. Lo mínimo que podemos hacer es dialogar y consensuar con la dirección.

¿Representan al partido o a la población, incluyendo quien no les votó?

Es que el partido es un instrumento político respaldados por el pueblo, representan al pueblo. El FMLN, la agenda que ahora se tiene, a partir de la convención, es una agenda pegada al sector social, a los sectores religiosos, a los pueblos indígenas. Esa es nuestra base. Ese es el partido.

Me habla de iniciativas; entre las diputadas Belloso y Argueta han presentado cerca de 20 leyes y reformas, y entre usted y la diputada Funes solo cuento recomendables y correspondencias...

Aunque ellas no quieran someterse o identificarse con el partido, tampoco quiere decir que desconocemos que llegaron a este curul bajo la bandera del FMLN, y que todas las iniciativas las presentan en nombre del FMLN. Y las hemos respaldado. Aunque no hayan surgido en el consenso de todos los diputados. La diferencia, en el caso nuestro: las iniciativas que hemos presentado ha venido el pueblo. Hemos ido a territorio, atendido llamados, ido a platicar y conocer, y la elevamos a nivel de iniciativa y las traemos, pero se hacen en el territorio. No estamos hablando de números, sino de calidad.

¿Les ha pedido que dejen de proponer?

No podemos decirles que dejen de proponer. No. Al final son diputadas y la ley las ampara. Pueden presentar las iniciativas que ellas quieran. Lo que hemos pedido es que nos reunamos, que nos avisen y que le comuniquen al grupo parlamentario qué van a presentar. No lo han hecho. Quedamos en que nuestra rendición de cuentas la íbamos a hacer con nuestro partido, el 1 de mayo, y con la base y así lo hicimos, en el 1316. ¿Estuvieron ahí las compañeras? No. No vemos bien que no estén de acuerdo en la agenda del partido, pero jamás vamos a quitarles el derecho que tienen.

¿Eso implica que no valoran una eventual expulsión, dado el antecedente de otras legislaturas del FMLN?

No lo hemos pensado. Creemos que no es correcto. Vienen las elecciones próximas. Vamos a ver si ellas deciden continuar con el FMLN o en sus aspiraciones o en sus agendas paralelas tienen otro proyecto.

1994

Para la legislatura 1994-1997, el FMLN obtuvo una bancada de 21 diputados. Sin embargo, un año después, un grupo de siete legisladores abandonaron el partido, tras la firma de lo que se conoció como “Pacto de San Andrés” con el gobierno de Armando Calderón Sol y que posibilitó que se subieran tres puntos al IVA y este pasara del 10 % al 13 %.