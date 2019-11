Emanuel, un joven de 17 años, desapareció al regresar de la escuela

En unos 30 minutos. Ese es el cálculo que hace la madre de José Emanuel Zavala Majano, María, del tiempo que su hijo debía tardar en regresar desde el centro escolar donde estudiaba hasta su vivienda en el municipio de Ayutuxtepeque, del departamento de San Salvador. El adolescente caminaba solo todos los días de regreso a casa, su madre lo acompañaba por las mañanas antes de irse a trabajar.

Emanuel, como es conocido por algunos de sus amigos y conocidos, salió del centro escolar Cantón El Retiro, ubicado en las cercanías de la calle a Mariona, en Ayutuxtepeque, el 21 de octubre pasado con dirección a su casa, sin embargo, no volvió a su casa. Esa fue la última vez que alguien supo de él.

Salió de clases. La mamá de Emanuel, María —nombre ficticio— supo que su hijo salió de clases e iba de camino a su casa, sin embargo, el adolescente está desaparecido desde el 21 de octubre pasado.

Para el 26 de septiembre, la cifra de desaparecidos en el año era de 1,835 según el detalle que brindó el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, durante el lanzamiento que hizo la corporación policial de un portal de desaparecidos, para facilitar la búsqueda a sus familiares.

La Fiscalía General de la República (FGR) actualizó el dato a LA PRENSA GRÁFICA y explicó que hasta el 5 de noviembre pasado habían recibido 2,716 denuncias por privaciones de libertad. La privación es el delito a través del cual actualmente investigan a una persona desaparecida en El Salvador.

María cuenta que su hijo, un menor de 17 años, "casi ni salía" y cuando lo hacía era con ella o para visitar a su padre. Los padres de Emanuel se separaron hace ocho años.

Uno de los vecinos y conocidos de la familia, Carlos, añadió que la razón por la que Emanuel casi no salía era porque la zona donde vive la familia es complicada "por los muchachos", pues explicó que algunas estructuras delincuenciales siguen controlando ese territorio.

Cuando los policías llegan, "se esconden", dice, pero "como todos ya sabemos eso y quiénes son, mejor evitamos problemas", continuó Carlos.

El vecino de Emanuel agregó que algunos de los jóvenes de la zona que "no están felices" de pertenecer a los grupos delincuenciales de la zona, en su mayoría, desaparecen o les pasa "algo malo"; esa es una de las razones, de acuerdo con el conocido de la familia, por la que algunos de ellos se ven "presionados" a aceptar "la invitación".

Solo en el departamento de San Salvador, la Fiscalía reportaba 740 denuncias por desapariciones hasta el 15 de octubre pasado.

"Esa realidad ya la saben las autoridades, pero quizás ya no les importan esos jóvenes", cuestionó, sin querer decir más sobre la situación que enfrentan algunos menores de edad en las cercanías de la calle a Mariona, de donde desapareció el joven.

A esa misma fecha, los municipios con más denuncias por desapariciones por departamento eran: San Salvador, Caluco (Sonsonate), San Francisco Chinameca (La Paz), Torola (Morazán), Yayantique (La Unión), Usulután, Verapaz (San Vicente), San Isidro (Cabañas), Cojutepeque (Cuscatlán), Concepción de Ataco (Ahuachapán), El Congo (Santa Ana), Chiltiupán (La Libertad), Carolina (San Miguel) y La Laguna (Chalatenango). Esto, basados en las proyecciones de población de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC).

"Él iba de la casa a la escuela y de la escuela a la casa, tanto así que nunca había dormido ni una noche fuera, por eso es que digo yo que algo malo le tuvo que haber pasado para no regresar", reiteró María, quien negó que su hijo estuviera involucrado en las actividades de "los muchachos", como les llama Carlos a los supuestos pandilleros de la zona.

Lo cierto es que a Emanuel ya lo habían amenazado y eso había sido hace menos de un año, según recordó María. "Las amenazas fueron de una familia que vive cerca de nosotros", recalcó, al considerar quién podría estar detrás de la desaparición de su hijo.

La madre, sin embargo, agregó que nunca pensó que esas amenazas podrían llegar a ser verdaderas; "no me imaginé que alguna vez le sucedería algo malo a mi Emanuel".

La desaparición de Emanuel ya la conoce la Policía, pues fue María quien después de no saber nada de su hijo tras 24 horas se acercó a una delegación. María no sabía que la Policía atiende desapariciones antes de las 24 horas, pues consideran las primeras 48 horas vitales para la investigación. Esa medida fue implementada por las autoridades de Seguridad a inicios de 2019.

El fiscal general, Raúl Melara, reiteró el 6 de noviembre pasado que cada caso de desaparecidos en el país es discutido en una mesa tripartita entre la Fiscalía General de la República, la Policía y el Instituto de Medicina Legal (IML). Ese mismo día, Melara aprovechó para decir que el promedio de desaparecidos por día ha disminuido a seis. En octubre pasado, la Fiscalía reportaba ocho casos diarios.

La madre, sin embargo, explicó que ella no sabe si puso una denuncia sobre el extravío de su hijo, pues los agentes que hablaron con ella no le dijeron nada de eso. "Yo solo sé que hablé con los policías de que no había visto a mi hijo, si interpuse una denuncia, no sé", reiteró.

Uno de los agentes de la Policía del departamento de San Salvador dijo que el caso de Emanuel ya está en investigación, pero que por seguridad y no "entorpecer" el proceso normal, no podía revelar la información.

María también negó que las autoridades le hallan comunicado avances sobre la investigación del paradero de su hijo. "Donde no he ido a buscarlo es en cada uno de los hospitales o unidades de salud de San Salvador. Eso es lo que hago todos los días, pensar dónde pueda estar mi hijo", agregó.

La Fiscalía tiene registros que en el municipio de Ayutuxtepeque han sido reportadas desaparecidas 13 personas entre enero y el 15 de octubre de este año; una tasa de 27.2 denuncias por cada 100,000 habitantes, según las proyecciones de la DIGESTYC.

A 11 kilómetros de donde vive Emanuel, otro joven fue reportado como desaparecido. Noé Portillo fue visto por última vez el 8 de octubre pasado en las cercanías de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas". Uno de sus conocidos, Kevin, confirmó que lo encontraron en un hospital.

"Tuvo unos percances de salud, lo importante es que está con nosotros, aunque algo golpeado. Lo único que nos importa es que ya regresó a casa. No queremos saber quiénes le hicieron esto o por qué", dijo Kevin .

María solo espera encontrar a Emanuel como encontraron a Noé. Lo importante es que regrese. "Mi hijo solo fue a estudiar", concluyó.