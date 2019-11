Embajada de Estados Unidos anuncia a nueva ministra consejera

La Embajada de Estados Unidos anunció ayer a Julie Schechter-Torres como nueva Ministra Consejera en El Salvador. Esta será la segunda etapa de Schechter-Torres en el país luego que , entre 2000 y 2003, ella fuera la consejera política adjunta encargada de los asuntos de derechos humanos y laborales.

"Es una diplomática de carrera del Servicio Exterior de los Estados Unidos", expresó la sede diplomática norteamericana por medio de un comunicado de prensa emitido en su sitio web.

Torres también se ha desempeñado en diferentes cargos en otras embajadas de Estados Unidos como Nicaragua, Alemania, Costa Rica y ha fungido como ministra consejera en la Embajada de Honduras de 20013 a 2016.

Además cuenta con una licenciatura en artes de la Universidad de Massachusetts en Amherst y un Máster en Políticas Públicas de la Escuela Woodrow Wilson de la Universidad de Princeton.

Experiencia

"La diplomática también ha trabajado en diferentes asignaciones en Washington D.C., incluyendo una trabajando sobre temas de refugiados para los países de la ex Yugoslavia y otra como Directora Ejecutiva de la Oficina de Edificaciones y operaciones en el exterior (Executive Director of the Bureau of Overseas Buildings Operation).

Recientemente, completó su labor como Directora a cargo de Políticas en la Oficina de Políticas de Gestión, Adaptación e Innovación. De 1999 a 2000, Julie Schechter-Torres trabajó para el Comité de Asignaciones y el Subcomité de Operaciones Extranjeras, Exportación, agregó la embajada, sobre la carrera de la nueva funcionaria.

Esta es la primera designación que realiza la embajada de EUA luego de que asumiera Ronald Douglas Johnson, quien sustituyó a Jean Manes desde el pasado 4 de julio.