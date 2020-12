Embajador: EUA apoya libertad de prensa

Ante la creciente preocupación expresada por varios periodistas y medios del país, debido al aumento de amenazas e intimidaciones y al mayor acoso gubernamental hacia la labor periodística, el embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, dijo que su gobierno apoya la libertad de prensa en el país, a la que considera un pilar fundamental de cualquier democracia.

En una reunión con periodistas, Johnson subrayó que dicha postura la han dejado clara no solo en pláticas privadas con funcionarios gubernamentales sino también en público.

“Creo que todos estamos preocupados por el diálogo. Me anima el hecho de que no hemos visto las cosas escalar a problemas más serios”.

"Nos hemos expresado consistentemente a favor de la libertad de prensa en discusiones privadas con funcionarios del gobierno, en declaraciones públicas, en plataformas de redes sociales y en entrevistas con los medios. Una prensa libre e imparcial es vital para cualquier democracia porque juega un rol crítico en la rendición de cuentas y en la transparencia y representa nuestros valores compartidos como naciones libres y democráticas", dijo.

Cuestionado sobre si consideraba que el Gobierno de El Salvador había sido respetuoso de dicha libertad, Johnson evitó ser contundente y se limitó a decir que aunque el tono del diálogo entre el Ejecutivo y la prensa les preocupaba, le reconfortaba el hecho de que hasta ahora el enfrentamiento no hubiera pasado a más.

"Creo que (el Gobierno) ha continuado respondiendo las preguntas de la prensa. Me gustaría ver que el diálogo entre ambas partes mejorara. Pero han continuado respondiendo las preguntas, no hemos visto ningún arresto, ningún servicio de internet que haya sido bloqueado. Así que eso nos anima (...) Creo que todos estamos preocupados por el diálogo. Y nos gustaría ver que la relación mejorara. Me anima el hecho de que no hemos visto las cosas escalar a problemas más serios", sentenció.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció a finales de septiembre que en el país ha habido un "grave deterioro" de la libertad de prensa debido a las amenazas, intimidación, campañas de descrédito y acoso fiscal contra medios, periodistas y opositores críticos que ha llevado a cabo el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

De hecho, en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa, elaborado por dicha institución, un estudio realizado entre mayo de 2019 y abril de 2020, y que mide factores que influyen de forma negativa y positiva en dicha libertad, El Salvador se ubica apenas en la posición 16 de un total de 22 países analizados, lo que lo sitúa en la categoría de "restricción parcial"; mucho más cerca de naciones como Nicaragua, Cuba o Venezuela, catalogados como "sin libertad de expresión", que de Chile o Argentina, que tienen "baja restricción" y ocupan, por tanto, las primeras casillas del índice.

Asimismo, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha registrado a lo largo de este año un aumento en el número de casos de agresiones y vulneraciones en contra del gremio periodístico.

A pesar de ese escenario, Johnson pidió a ambos bandos (tanto al Gobierno como a la prensa) reducir la confrontación y tratar de trabajar juntos por el bien del país.

"Tenemos un dicho en Estados Unidos que llamamos duelo mexicano. Es cuando las dos partes están confrontando y ambas se muestran reacias a ser la primera en soltar sus armas. No sé quién es más responsable (de la animosidad) pero alguien tiene que dar el primer paso. Y animaría a ambos bandos a buscar una forma de avanzar y cooperar juntos. La gente de El Salvador necesita esa cooperación más que nunca", concluyó.

