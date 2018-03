Embajador Finke destaca los frutos de las medidas extraordinarias

Lee también

El embajador de Alemania en El Salvador, Bernd Finke, dijo ayer ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSSC) que reconoce el esfuerzo que el Estado salvadoreño hace en materia de seguridad pública. A su parecer, “la reciente reducción en los números de homicidios es una buena noticia. Parece que dicha tendencia es también el resultado de la aplicación de algunas medidas extraordinarias que las autoridades de seguridad están implementando en los últimos meses”.Sin embargo, el diplomático dijo sentirse preocupado de que haya funcionarios que dicen que los criminales pierden sus derechos debido a los delitos que han cometido y que eso no debe ser así en la realidad nacional, sino al contrario.“Entiendo bien que hay algunas voces que dicen o piensan que las maras y las pandillas que matan a nuestras familias y aterrorizan a toda la sociedad no merecen tener los derechos humanos que ellos mismos violan todo el tiempo. Es muy humano pensar en esa forma. Pero no debemos olvidar que los derechos humanos fundamentales –entre ellos el acceso a la justicia, el derecho de ser escuchado o el acceso a los servicios de salud– son para todos, para los santos y para los criminales”, aseguró el embajador de Alemania.Aunque el funcionario pidió que se respetaran los derechos humanos, hizo énfasis en que todo el que haya violado las leyes o los derechos de los demás debe rendir cuentas. “Los derechos humanos no terminan en las prisiones. Entonces, es muy importante que las medidas extraordinarias tomen en cuenta los derechos humanos y que aquellos que los violen deben rendir cuentas por sus actos”, concluyó Finke.Respecto a las medidas extraordinarias, la Asamblea Legislativa mantiene el debate sobre aumentar un año más la implementación de estas.Junto a la prórroga se discuten reformas para los impuestos a las telecomunicaciones y para el de los grandes contribuyentes, fondos que se pensaron que iban a destinarse para tareas de seguridad.Los diputados de ARENA alegan que no apoyan totalmente la prórroga, pues los fondos recaudados no se utilizan en su totalidad para seguridad. Dicen que es prioritario hacer las reformas para que quede claro a dónde y bajo la dirección de quién se utilizarán los fondos recaudados de ambas contribuciones.Ayer en la plenaria no se discutió el tema. Se espera que haya consenso la próxima semana.